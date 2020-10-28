Турция продолжает борьбу с карикатурами: теперь с Нидерландами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал жалобу в турецкую прокуратуру на действия лидера ультраправой Партии свободы Нидерландов Герта Вилдерса, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, в субботу Вилдерс в своем Twitter опубликовал карикатуру с изображением Эрдогана и подписал его “террористом”. В понедельник он опубликовал изображение тонущего корабля с турецким флагом.
“Прощай, Эрдоган. Выбросьте Турцию с НАТО”, — написал он под изображением.
Адвокаты Эрдогана подали иск в прокуратуру Анкары во вторник, заявив, что турецкие суды обладают юрисдикцией по этому вопросу, поскольку оскорбления были направлены в адрес президента Турции.
Юристы при этом заявили, что комментарии Вилдерса нельзя рассматривать как свободу выражения и что Вилдерс нацелился на “честь, достоинство, характер и репутацию Эрдогана”.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в свою очередь назвал иск неприемлемым.
“У меня есть послание президенту Эрдогану, и оно очень простое. В Нидерландах мы считаем свободу слова одним из наиболее ценимых прав, в том числе карикатуры, в том числе с изображениями политиков”, - заявил он.
Как сообщал УНН, ранее власти Турции отреагировали на публикацию карикатуры на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo. На карикатуре полураздетый турецкий лидер сидит в кресле, в одной руке он держит открытую банку с напитком, другой задирает одежду официантки в хиджабе.
Карикатура появилась на фоне скандала, разгоревшегося в последние дни конфликта Турции и Франции. Толчком для него стала речь президента Франции Эммануэля Макрона, произнесенной в связи с убийством под Парижем учителя Самюэля Пати.
Макрон назвал инцидент “исламистским терактом” и заявил о необходимости бороться с политическим исламизмом во французских школах, госучреждениях, культурных обществах, религиозных общинах и мечетях. В ответ Эрдоган предложил Макрону “проверить свою психику”.
Конфликт продолжил разрастаться, Франция отозвала своего посла из Анкары, а Эрдоган призвал граждан Турции отказаться от французских товаров.