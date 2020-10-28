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Турция обвинила Charlie Hebdo в культурном расизме из-за карикатуры на Эрдогана

Турция обвинила Charlie Hebdo в культурном расизме из-за карикатуры на Эрдогана

Киев  •  УНН

 • 11975 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Власти Турции отреагировала на публикацию карикатуры на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo, передает УНН со ссылкой на DW.

“Мы осуждаем отвратительную попытку посеять с помощью этой публикации культурный расизм и ненависть”, — написал во вторник, 27 октября, в соцсети Twitter представитель Эрдогана Фахреттин Алтун.

На карикатуре полураздетый турецкий лидер сидит в кресле, в одной руке он держит открытую банку с напитком, другой задирает одежду официантки в хиджабе.

Карикатура появилась на фоне скандала, разгоревшегося в последние дни конфликта Турции и Франции. Толчком для него стала речь президента Франции Эммануэля Макрона, произнесенной в связи с убийством под Парижем учителя Самюэля Пати. Ему отрезал голову иностранец, застреленный позже полицией. По сообщениям СМИ, незадолго до убийства Пати читал школьникам лекции о свободе слова и показывал карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

Макрон назвал инцидент “исламистским терактом” и заявил о необходимости бороться с политическим исламизмом во французских школах, госучреждениях, культурных обществах, религиозных общинах и мечетях. Политик предложил создать совместно с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить “просвещенный ислам” в стране без иностранного влияния.

В ответ Эрдоган предложил Макрону “проверить свою психику” . Конфликт продолжил разрастаться, Франция отозвала своего посла из Анкары, а Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров.

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