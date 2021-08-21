Туреччина прискорює будівництво прикордонної стіни, щоб зупинити потік біженців з Афганістану

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Побоюючись нової кризи з біженцями, Туреччина зміцнює свій кордон з Іраном, щоб зупинити потенційний наплив афганців, що рятуються від правління талібів. Про це інформує УНН з посиланням на АР та Reuters.