Туреччина прискорює будівництво прикордонної стіни, щоб зупинити потік біженців з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Побоюючись нової кризи з біженцями, Туреччина зміцнює свій кордон з Іраном, щоб зупинити потенційний наплив афганців, що рятуються від правління талібів. Про це інформує УНН з посиланням на АР та Reuters.
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Деякі біженці, які втекли кілька тижнів з Афганістану, вже почали з’являтися в важкодоступній прикордонній зоні.
Зараз для їх зупинки встановлюють триметрові бетонні плити.
За даними турецької влади, сили безпеки запобігли проходу понад 69 тисяч нелегальних мігрантів і заарештували 904 підозрюваних у торгівлі людьми.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що на кордоні вже звели 155-кілометрову ділянку із запланованої 241-кілометрової стіни.
Ердоган: Ми не станемо європейською “складом біженців”
Уряд президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана відкинуло попередження і критику з боку опозиційних партій з приводу збільшення кількості мігрантів з Афганістану.
На цьому тижні він визнав, що Туреччина зіткнулася з новою хвилею біженців з Афганістану, і сказав, що його офіс буде працювати з Пакистаном, щоб спробувати відновити стабільність в зруйнованій війною країні.
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У четвер Ердоган також закликав європейські країни взяти на себе відповідальність за втечу афганців від талібів і попередив, що його країна не стане європейським “складом біженців”.
Ердоган заявив, що в його країні проживає 5 мільйонів іноземних громадян, у тому числі 3,6 мільйона сирійців, які втекли від громадянської війни в сусідній країні, і 300 тисяч афганців. За його словами, близько 1,1 мільйона іноземців мають посвідку на проживання.
У 2016 році Туреччина і Європейський союз підписали угоду про припинення потоку сотень тисяч мігрантів і біженців в Європу в обмін на безвізовий режим для турецьких громадян та істотну фінансову підтримку з боку ЄС.
Ердоган часто звинувачував ЄС в невиконанні своїх зобов’язань.
Додамо
Туреччина є ключовим транзитним пунктом для осіб, які шукають притулку прямуючи до Європи, рятуючись від війни і переслідувань.