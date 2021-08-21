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Туреччина прискорює будівництво прикордонної стіни, щоб зупинити потік біженців з Афганістану

Туреччина прискорює будівництво прикордонної стіни, щоб зупинити потік біженців з Афганістану

Київ • УНН

 • 18233 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Побоюючись нової кризи з біженцями, Туреччина зміцнює свій кордон з Іраном, щоб зупинити потенційний наплив афганців, що рятуються від правління талібів. Про це інформує УНН з посиланням на АР та Reuters.

Деталі

Деякі біженці, які втекли кілька тижнів з Афганістану, вже почали з’являтися в важкодоступній прикордонній зоні.

Зараз для їх зупинки встановлюють триметрові бетонні плити.

За даними турецької влади, сили безпеки запобігли проходу понад 69 тисяч нелегальних мігрантів і заарештували 904 підозрюваних у торгівлі людьми.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на кордоні вже звели 155-кілометрову ділянку із запланованої 241-кілометрової стіни.

Ердоган: Ми не станемо європейською “складом біженців”

Уряд президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана відкинуло попередження і критику з боку опозиційних партій з приводу збільшення кількості мігрантів з Афганістану.

На цьому тижні він визнав, що Туреччина зіткнулася з новою хвилею біженців з Афганістану, і сказав, що його офіс буде працювати з Пакистаном, щоб спробувати відновити стабільність в зруйнованій війною країні.

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У четвер Ердоган також закликав європейські країни взяти на себе відповідальність за втечу афганців від талібів і попередив, що його країна не стане європейським “складом біженців”.

Ердоган заявив, що в його країні проживає 5 мільйонів іноземних громадян, у тому числі 3,6 мільйона сирійців, які втекли від громадянської війни в сусідній країні, і 300 тисяч афганців. За його словами, близько 1,1 мільйона іноземців мають посвідку на проживання.

У 2016 році Туреччина і Європейський союз підписали угоду про припинення потоку сотень тисяч мігрантів і біженців в Європу в обмін на безвізовий режим для турецьких громадян та істотну фінансову підтримку з боку ЄС.

Ердоган часто звинувачував ЄС в невиконанні своїх зобов’язань.

Додамо

Туреччина є ключовим транзитним пунктом для осіб, які шукають притулку прямуючи до Європи, рятуючись від війни і переслідувань.

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