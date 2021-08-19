Греція укріплює зовнішні кордони через міграційну кризу в Афганістані

Деталі

Джерела в поліції повідомили Еkathimerini, що будівництво 27-кілометрової стіни на Еврос, а також установка і експлуатація автоматизованої системи прикордонного спостереження вже завершені.

Система включає в себе 11 нових камер і радарів і має можливість спостерігати за територію Туреччини до 15 кілометрів вглиб країни і передавати зображення в оперативні центри грецької поліції (ELAS) уздовж кордону.

У той же час начальники поліції в цьому районі підкреслили, що вони вже вирішили посилити патрулювання і спостереження на кордоні, додавши, що протягом попередніх 24 годин вони застосували оперативні засоби, такі як сльозогінний газ і світлові гранати.

Джерело в поліції повідомило, що дрони вже були активовані для спостереження за кордоном і що в найближчі дні збройні сили, як очікується, збільшать свою присутність в цьому районі.

Очікується, що в найближчому майбутньому берегова охорона продовжить розгортання особового складу та засобів в східній частині Егейського моря.

Уряд Греції також виступить з ініціативами щодо загальної стратегії країн ЄС, яка в разі загальної кризи буде покликана впоратися з міграційним тиском і мотивувати Туреччину обмежувати потоки в Європу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Греція посилює міграційну політику