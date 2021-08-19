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Греция укрепляет внешние границы из-за миграционного кризиса в Афганистане

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Готовясь к возможному миграционному давлению со стороны Турции в ближайшие недели из-за событий в Афганистане, правоохранительные органы, береговая охрана и вооруженные силы Греции разрабатывают планы по защите сухопутной границы Эгейского моря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еkathimerini.

Детали

Источники в полиции сообщили Еkathimerini, что строительство 27-километрового забора на Эвросе, а также установка и эксплуатация автоматизированной системы пограничного наблюдения уже завершены.

Система включает в себя 11 новых камер и радаров и имеет возможность наблюдать за территорией Турции на 15 километров вглубь страны и передавать изображение в оперативные центры греческой полиции (ELAS) вдоль границы.

В то же время начальники полиции в этом районе подчеркнули, что они уже решили усилить патрулирование и наблюдение на границе, добавив, что в течение предыдущих 24 часов они применили оперативные средства, такие как слезоточивый газ и световые гранаты.

Источник в полиции сообщил, что дроны уже были активированы для наблюдения за рубежом и в ближайшие дни вооруженные силы, как ожидается, увеличат свое присутствие в этом районе.

Ожидается, что в ближайшем будущем береговая охрана продолжит развертывание личного состава и средств в восточной части Эгейского моря.

Правительство Греции также выступит с инициативами по общей стратегии стран ЕС, в случае общего кризиса будет призвана справиться с миграционным давлением и мотивировать Турцию ограничивать потоки в Европу.

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