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Турция ускоряет строительство пограничной стены, чтобы остановить поток беженцев из Афганистана

Турция ускоряет строительство пограничной стены, чтобы остановить поток беженцев из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 18226 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Опасаясь нового кризиса с беженцами, Турция укрепляет границу с Ираном, чтобы остановить потенциальный приток афганцев, спасающихся от правления талибов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР и Reuters.

Детали

Некоторые беженцы, бежавшие несколько недель из Афганистана, уже начали появляться в труднодоступной приграничной зоне.

Сейчас для их остановки устанавливают трехметровые бетонные плиты.

По данным турецких властей, силы безопасности предотвратили проход более 69 тысяч нелегальных мигрантов и арестовали 904 подозреваемых в торговле людьми.

Местные СМИ сообщают, что на границе уже возвели 155-километровый участок от запланированной 241-километровой стены.

Эрдоган: Мы не станем европейским “складом беженцев”

Правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отбросило предупреждения и критику со стороны оппозиционных партий по поводу увеличения количества мигрантов из Афганистана.

На этой неделе он признал, что Турция столкнулась с новой волной беженцев из Афганистана, и сказал, что его офис будет работать с Пакистаном, чтобы попытаться восстановить стабильность в разрушенной войной стране.

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В четверг Эрдоган также призвал европейские страны взять на себя ответственность за побег афганцев от талибов и предупредил, что его страна не станет европейским “складом беженцев”.

Эрдоган заявил, что в его стране проживает 5 миллионов иностранных граждан, в том числе 3,6 миллиона сирийцев, бежавших от гражданской войны в соседней стране, и 300 тысяч афганцев. По его словам, около 1,1 миллиона иностранцев имеют вид на жительство.

В 2016 году Турция и Европейский союз подписали соглашение о прекращении потока сотен тысяч мигрантов и беженцев в Европу в обмен на безвизовый режим для турецких граждан и существенную финансовую поддержку со стороны ЕС.

Эрдоган часто обвинял ЕС в невыполнении своих обязательств.

Добавим

Турция является ключевым транзитным пунктом для лиц, ищущих убежища направляясь в Европу, спасаясь от войны и преследований.

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