ТЦК хочуть заборонити силою затримувати громадян - законопроєкт подано в Раду
Київ • УНН
Депутат Сергій Гривко пропонує заборонити ТЦК застосовувати силу. Дата візиту за повісткою має узгоджуватися з громадянином.
У Верховну Раду України подано законопроект, яким пропонується врегулювати порядок вручення повісток та перевірку документів представниками ТЦК. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Проект закону № 15076 поданий народним депутатом від "Слуги народу" Сергієм Гривком. Він передбачає внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у питаннях врегулювання порядку перевірки військово-облікових документів громадян та направлення (вручення) повісток про виклик.
Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" пропонується доповнити новою статтею 22-1, яка регулює порядок перевірки військово-облікових документів, а також забороняє застосування сили під час перевірки документів.
Повістки громадянам вручатимуться наступним чином:
- особисто;
- поштою рекомендованим листом із описом вкладення та
повідомленням про вручення.
Якщо під час перевірки документів виявлено порушення військового обліку, представники ТЦК мають:
- пояснити мету мобілізації;
- роз’яснити права та обов’язки;
- повідомити про відповідальність за порушення;
- вручити повістку.
При цьому дата і час прибуття до ТЦК узгоджуються з військовозобов’язаним. Водночас дата не може бути пізніше ніж через три дні після вручення повістки.
Відмова від повістки є порушенням законодавства і фіксується відповідними доказами. Водночас не вважається порушенням відмова від повістки у разі наявності помилок, відсутності підпису чи печатки голови ТЦК, або коли її вручає неуповноважена особа.
Якщо військовозобов’язаний без поважних причин не з’явився в ТЦК, або відмовився отримувати повістку, то впродовж 14 днів ТЦК розглядає справу про адміністративне правопорушення та виноситься постанова за спрощеним порядком.
Відповідна інформація вноситься до Єдиного реєстру призовників, а ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання і доставки людини до центру комплектування.
При цьому поліція може доставити людину до ТЦК лише якщо є протокол або постанова про адміністративне правопорушення, а дані про це внесені до військового реєстру. Якщо цих даних нема, людину не мають права затримувати.
Також фізична сила та спецзасоби не можуть необґрунтовано застосовуватися працівниками ТЦК і поліції.
Нагадаємо
Третій апеляційний адміністративний суд вирішив, що працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доставляти їх до центрів. Це може робити лише поліція у разі розшуку особи.