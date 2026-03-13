ТЦК хочуть заборонити силою затримувати громадян - законопроєкт подано в Раду

$44.160.1950.960.02
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 20066 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 52150 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 48020 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 71552 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 38430 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 25509 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 20663 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23686 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40437 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 50368 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Нетаньягу заявив, що зміна режиму в Ірані не гарантована13 березня, 01:34 • 6114 перегляди
Соцмережа X змінить систему верифікації в ЄС після штрафу Єврокомісії13 березня, 01:57 • 4500 перегляди
Іран не планує закривати Ормузьку протоку – представник країни в ООН13 березня, 03:14 • 6888 перегляди
Лекції мільярдера Тіля про Антихриста викликали суперечки у Ватикані13 березня, 04:00 • 5472 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 12354 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 2210 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 12482 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 15:26 • 71552 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 41353 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 36744 перегляди
УНН Lite
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 2210 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 22350 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 22310 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 20751 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 36820 перегляди
ТЦК хочуть заборонити силою затримувати громадян - законопроєкт подано в Раду

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Депутат Сергій Гривко пропонує заборонити ТЦК застосовувати силу. Дата візиту за повісткою має узгоджуватися з громадянином.

ТЦК хочуть заборонити силою затримувати громадян - законопроєкт подано в Раду

У Верховну Раду України подано законопроект, яким пропонується врегулювати порядок вручення повісток та перевірку документів представниками ТЦК. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Проект закону № 15076 поданий народним депутатом від "Слуги народу" Сергієм Гривком. Він передбачає внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у питаннях врегулювання порядку перевірки військово-облікових документів громадян та направлення (вручення) повісток про виклик.

Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" пропонується доповнити новою статтею 22-1, яка регулює порядок перевірки військово-облікових документів, а також забороняє застосування сили під час перевірки документів.

Повістки громадянам вручатимуться наступним чином:

  • особисто;
    • поштою рекомендованим листом із описом вкладення та повідомленням про вручення.

      Якщо під час перевірки документів виявлено порушення військового обліку, представники ТЦК мають:

      • пояснити мету мобілізації;
        • роз’яснити права та обов’язки;
          • повідомити про відповідальність за порушення;
            • вручити повістку.

              При цьому дата і час прибуття до ТЦК узгоджуються з військовозобов’язаним. Водночас дата не може бути пізніше ніж через три дні після вручення повістки.

              Відмова від повістки є порушенням законодавства і фіксується відповідними доказами. Водночас не вважається порушенням відмова від повістки у разі наявності помилок, відсутності підпису чи печатки голови ТЦК, або коли її вручає неуповноважена особа.

              Якщо військовозобов’язаний без поважних причин не з’явився в ТЦК, або відмовився отримувати повістку, то впродовж 14 днів ТЦК розглядає справу про адміністративне правопорушення та виноситься постанова за спрощеним порядком.

              Відповідна інформація вноситься до Єдиного реєстру призовників, а ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання і доставки людини до центру комплектування.

              При цьому поліція може доставити людину до ТЦК лише якщо є протокол або постанова про адміністративне правопорушення, а дані про це внесені до військового реєстру. Якщо цих даних нема, людину не мають права затримувати.

              Також фізична сила та спецзасоби не можуть необґрунтовано застосовуватися працівниками ТЦК і поліції.

              Нагадаємо

              Третій апеляційний адміністративний суд вирішив, що працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доставляти їх до центрів. Це може робити лише поліція у разі розшуку особи.

              Євген Устименко

