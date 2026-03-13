ТЦК хочуть заборонити силою затримувати громадян - законопроєкт подано в Раду

У Верховну Раду України подано законопроект, яким пропонується врегулювати порядок вручення повісток та перевірку документів представниками ТЦК. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Проект закону № 15076 поданий народним депутатом від "Слуги народу" Сергієм Гривком. Він передбачає внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у питаннях врегулювання порядку перевірки військово-облікових документів громадян та направлення (вручення) повісток про виклик.

Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" пропонується доповнити новою статтею 22-1, яка регулює порядок перевірки військово-облікових документів, а також забороняє застосування сили під час перевірки документів.

Повістки громадянам вручатимуться наступним чином:

особисто;

поштою рекомендованим листом із описом вкладення та повідомленням про вручення.

Якщо під час перевірки документів виявлено порушення військового обліку, представники ТЦК мають:

пояснити мету мобілізації;

роз’яснити права та обов’язки;

повідомити про відповідальність за порушення;

вручити повістку.

При цьому дата і час прибуття до ТЦК узгоджуються з військовозобов’язаним. Водночас дата не може бути пізніше ніж через три дні після вручення повістки.

Відмова від повістки є порушенням законодавства і фіксується відповідними доказами. Водночас не вважається порушенням відмова від повістки у разі наявності помилок, відсутності підпису чи печатки голови ТЦК, або коли її вручає неуповноважена особа.

Якщо військовозобов’язаний без поважних причин не з’явився в ТЦК, або відмовився отримувати повістку, то впродовж 14 днів ТЦК розглядає справу про адміністративне правопорушення та виноситься постанова за спрощеним порядком.

Відповідна інформація вноситься до Єдиного реєстру призовників, а ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання і доставки людини до центру комплектування.

При цьому поліція може доставити людину до ТЦК лише якщо є протокол або постанова про адміністративне правопорушення, а дані про це внесені до військового реєстру. Якщо цих даних нема, людину не мають права затримувати.

Також фізична сила та спецзасоби не можуть необґрунтовано застосовуватися працівниками ТЦК і поліції.

Нагадаємо

Третій апеляційний адміністративний суд вирішив, що працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доставляти їх до центрів. Це може робити лише поліція у разі розшуку особи.