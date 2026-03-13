ТЦК хотят запретить силой задерживать граждан - законопроект подан в Раду
Киев • УНН
Депутат Сергей Гривко предлагает запретить ТЦК применять силу. Дата визита по повестке должна согласовываться с гражданином.
В Верховную Раду Украины подан законопроект, которым предлагается урегулировать порядок вручения повесток и проверку документов представителями ТЦК. Об этом сообщает УНН.
Детали
Проект закона № 15076 подан народным депутатом от "Слуги народа" Сергеем Гривко. Он предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в вопросах урегулирования порядка проверки военно-учетных документов граждан и направления (вручения) повесток о вызове.
Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предлагается дополнить новой статьей 22-1, которая регулирует порядок проверки военно-учетных документов, а также запрещает применение силы при проверке документов.
Повестки гражданам будут вручаться следующим образом:
- лично;
- по почте заказным письмом с описью вложения и
уведомлением о вручении.
Если при проверке документов выявлены нарушения воинского учета, представители ТЦК должны:
- объяснить цель мобилизации;
- разъяснить права и обязанности;
- сообщить об ответственности за нарушения;
- вручить повестку.
При этом дата и время прибытия в ТЦК согласовываются с военнообязанным. В то же время дата не может быть позднее чем через три дня после вручения повестки.
Отказ от повестки является нарушением законодательства и фиксируется соответствующими доказательствами. В то же время не считается нарушением отказ от повестки в случае наличия ошибок, отсутствия подписи или печати главы ТЦК, или когда ее вручает неуполномоченное лицо.
Если военнообязанный без уважительных причин не явился в ТЦК, или отказался получать повестку, то в течение 14 дней ТЦК рассматривает дело об административном правонарушении и выносится постановление по упрощенному порядку.
Соответствующая информация вносится в Единый реестр призывников, а ТЦК может обратиться в полицию для административного задержания и доставки человека в центр комплектования.
При этом полиция может доставить человека в ТЦК только если есть протокол или постановление об административном правонарушении, а данные об этом внесены в военный реестр. Если этих данных нет, человека не имеют права задерживать.
Также физическая сила и спецсредства не могут необоснованно применяться работниками ТЦК и полиции.
Напомним
Третий апелляционный административный суд решил, что работники ТЦК не имеют права задерживать граждан и принудительно доставлять их в центры. Это может делать только полиция в случае розыска лица.