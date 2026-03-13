ТЦК хотят запретить силой задерживать граждан - законопроект подан в Раду

В Верховную Раду Украины подан законопроект, которым предлагается урегулировать порядок вручения повесток и проверку документов представителями ТЦК. Об этом сообщает УНН.

Детали

Проект закона № 15076 подан народным депутатом от "Слуги народа" Сергеем Гривко. Он предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в вопросах урегулирования порядка проверки военно-учетных документов граждан и направления (вручения) повесток о вызове.

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предлагается дополнить новой статьей 22-1, которая регулирует порядок проверки военно-учетных документов, а также запрещает применение силы при проверке документов.

Повестки гражданам будут вручаться следующим образом:

лично;

по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Если при проверке документов выявлены нарушения воинского учета, представители ТЦК должны:

объяснить цель мобилизации;

разъяснить права и обязанности;

сообщить об ответственности за нарушения;

вручить повестку.

При этом дата и время прибытия в ТЦК согласовываются с военнообязанным. В то же время дата не может быть позднее чем через три дня после вручения повестки.

Отказ от повестки является нарушением законодательства и фиксируется соответствующими доказательствами. В то же время не считается нарушением отказ от повестки в случае наличия ошибок, отсутствия подписи или печати главы ТЦК, или когда ее вручает неуполномоченное лицо.

Если военнообязанный без уважительных причин не явился в ТЦК, или отказался получать повестку, то в течение 14 дней ТЦК рассматривает дело об административном правонарушении и выносится постановление по упрощенному порядку.

Соответствующая информация вносится в Единый реестр призывников, а ТЦК может обратиться в полицию для административного задержания и доставки человека в центр комплектования.

При этом полиция может доставить человека в ТЦК только если есть протокол или постановление об административном правонарушении, а данные об этом внесены в военный реестр. Если этих данных нет, человека не имеют права задерживать.

Также физическая сила и спецсредства не могут необоснованно применяться работниками ТЦК и полиции.

Напомним

Третий апелляционный административный суд решил, что работники ТЦК не имеют права задерживать граждан и принудительно доставлять их в центры. Это может делать только полиция в случае розыска лица.