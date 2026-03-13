ТЦК хотят запретить силой задерживать граждан - законопроект подан в Раду

$44.160.1950.960.02
ukenru
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 20058 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 52123 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 48004 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 71523 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 38421 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 25504 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 20659 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23683 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40436 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 50367 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2м/с
46%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нетаньяху заявил, что смена режима в Иране не гарантирована13 марта, 01:34 • 6114 просмотра
Соцсеть X изменит систему верификации в ЕС после штрафа Еврокомиссии13 марта, 01:57 • 4500 просмотра
Иран не планирует закрывать Ормузский пролив – представитель страны в ООН13 марта, 03:14 • 6888 просмотра
Лекции миллиардера Тиля об Антихристе вызвали споры в Ватикане13 марта, 04:00 • 5472 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 12355 просмотра
публикации
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 2158 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 12451 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 71519 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 41341 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 36731 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Али Хаменеи
Илон Маск
Блогеры
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Китай
Реклама
УНН Lite
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 2164 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 22345 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 22304 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 20746 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 36815 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Шахед-136
MIM-104 Patriot

ТЦК хотят запретить силой задерживать граждан - законопроект подан в Раду

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Депутат Сергей Гривко предлагает запретить ТЦК применять силу. Дата визита по повестке должна согласовываться с гражданином.

ТЦК хотят запретить силой задерживать граждан - законопроект подан в Раду

В Верховную Раду Украины подан законопроект, которым предлагается урегулировать порядок вручения повесток и проверку документов представителями ТЦК. Об этом сообщает УНН.

Детали

Проект закона № 15076 подан народным депутатом от "Слуги народа" Сергеем Гривко. Он предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в вопросах урегулирования порядка проверки военно-учетных документов граждан и направления (вручения) повесток о вызове.

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предлагается дополнить новой статьей 22-1, которая регулирует порядок проверки военно-учетных документов, а также запрещает применение силы при проверке документов.

Повестки гражданам будут вручаться следующим образом:

  • лично;
    • по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

      Если при проверке документов выявлены нарушения воинского учета, представители ТЦК должны:

      • объяснить цель мобилизации;
        • разъяснить права и обязанности;
          • сообщить об ответственности за нарушения;
            • вручить повестку.

              При этом дата и время прибытия в ТЦК согласовываются с военнообязанным. В то же время дата не может быть позднее чем через три дня после вручения повестки.

              Отказ от повестки является нарушением законодательства и фиксируется соответствующими доказательствами. В то же время не считается нарушением отказ от повестки в случае наличия ошибок, отсутствия подписи или печати главы ТЦК, или когда ее вручает неуполномоченное лицо.

              Если военнообязанный без уважительных причин не явился в ТЦК, или отказался получать повестку, то в течение 14 дней ТЦК рассматривает дело об административном правонарушении и выносится постановление по упрощенному порядку.

              Соответствующая информация вносится в Единый реестр призывников, а ТЦК может обратиться в полицию для административного задержания и доставки человека в центр комплектования.

              При этом полиция может доставить человека в ТЦК только если есть протокол или постановление об административном правонарушении, а данные об этом внесены в военный реестр. Если этих данных нет, человека не имеют права задерживать.

              Также физическая сила и спецсредства не могут необоснованно применяться работниками ТЦК и полиции.

              Напомним

              Третий апелляционный административный суд решил, что работники ТЦК не имеют права задерживать граждан и принудительно доставлять их в центры. Это может делать только полиция в случае розыска лица.

              Евгений Устименко

              ОбществоПолитика
              Мобилизация
              Военное положение
              Война в Украине
              ТЦК и СП
              Слуга народа
              Верховная Рада
              Украина