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ЦРУ запустило кампанію з вербування інформаторів у Китаї, Ірані та КНДР

ЦРУ запустило кампанію з вербування інформаторів у Китаї, Ірані та КНДР

Київ • УНН

 • 13850 перегляди

ЦРУ запустило нову кампанію з вербування інформаторів у Китаї, Ірані та Північній Кореї через соцмережі. Агентство прагне зв'язатися з незадоволеними громадянами цих країн для отримання розвідувальної інформації.

Центральне розвідувальне управління США розпочало нову кампанію з вербування інформаторів у Китаї, Ірані та Північній Кореї, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У середу організація опублікувала повідомлення на своїх акаунтах у соціальних мережах китайською, фарсі та корейською мовами, у яких користувачам було вказано, як безпечно зв'язатися з нею.

Ця остання спроба послідувала за кампанією з вербування росіян після вторгнення в Україну, яка, за словами ЦРУ, увінчалася успіхом.

"Ми хочемо, щоб люди в інших авторитарних режимах знали, що ми відкриті для ведення справ", - заявив представник ЦРУ.

У повідомленнях про вербування, які розміщувалися на таких платформах, як X, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram та LinkedIn, а також у даркнеті, запитувалися імена, місцезнаходження та контактні дані людей.

Детальні інструкції рекомендували користувачам зв'язатися з ЦРУ через його офіційний сайт, використовуючи заслуговуючі довіри зашифровані віртуальні приватні мережі (VPN) або анонімний веб-браузер, відомий як Tor, який часто використовується для доступу до даркнета.

Американська розвідка вважає Північну Корею, Іран та Китай "важкими цілями" для збирання розвідувальної інформації з огляду на жорсткий рівень стеження, який усі країни використовують для придушення інакодумства, пише видання.

"Ці зусилля є лише одним із способів, за допомогою якого ЦРУ адаптується до нового глобального середовища посилення державних репресій та глобального спостереження", - ідеться у заяві розвідувального агентства.

Керівники американської розвідки, натхненні зусиллями щодо росії, упевнені, що їм вдасться зв'язатися з достатньою кількістю незадоволених громадян, які захочуть зв'язатися з ними і надати потенційно корисну інформацію.

"У Китаї є багато людей, які мають доступ до інформації та незадоволені режимом Сі", - сказав Bloomberg заступник директора ЦРУ Девід Коен.

"Усередині є люди, які... з різних причин принципово не схвалюють напрямок, у якому Сі веде країну, і розуміють, що є шлях до допомоги своїй власній країні, працюючи з нами", - додав він.

Представник посольства Китаю Лю Пен'юй заявив, що США ведуть "організовану та систематичну" кампанію дезінформації проти Китаю.

"Будь-які спроби вбити клин між китайським народом і КПК (Комуністичною партією Китаю) або послабити їхній тісний зв'язок неминуче зазнають невдачі", - заявив Лю у своїй заяві.

"Вдумливий підхід" до ШІ: представник ЦРУ запевняє, що в спецслужбі "дотримуються всіх етичних принципів"22.07.24, 19:49 • 21526 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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