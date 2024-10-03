ЦРУ запустило кампанию по вербовке информаторов в Китае, Иране и КНДР

Центральное разведывательное управление США начало новую кампанию по вербовке информаторов в Китае, Иране и Северной Корее, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В среду организация опубликовала сообщения на своих аккаунтах в социальных сетях на китайском, фарси и корейском языках, в которых пользователям было указано, как безопасно связаться с ней.

Эта последняя попытка последовала за кампанией по вербовке россиян после вторжения в Украину, которая, по словам ЦРУ, увенчалась успехом.

«Мы хотим, чтобы люди в других авторитарных режимах знали, что мы открыты для ведения дел», - заявил представитель ЦРУ.

В сообщениях о вербовке, которые размещались на таких платформах, как X, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram и LinkedIn, а также в даркнете, запрашивались имена, местонахождение и контактные данные людей.

Подробные инструкции рекомендовали пользователям связаться с ЦРУ через его официальный сайт, используя заслуживающие доверия зашифрованные виртуальные частные сети (VPN) или анонимный веб-браузер, известный как Tor, который часто используется для доступа к даркнету.

Американская разведка считает Северную Корею, Иран и Китай «трудными целями» для сбора разведывательной информации, учитывая жесткий уровень слежки, который все страны используют для подавления инакомыслия, пишет издание.

«Эти усилия являются лишь одним из способов, с помощью которого ЦРУ адаптируется к новой глобальной среде усиления государственных репрессий и глобального наблюдения», - говорится в заявлении разведывательного агентства.

Руководители американской разведки, воодушевленные усилиями в отношении России, уверены, что им удастся связаться с достаточным количеством недовольных граждан, которые захотят связаться с ними и предоставить потенциально полезную информацию.

«В Китае есть много людей, которые имеют доступ к информации и недовольны режимом Си», - сказал Bloomberg заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.

«Внутри есть люди, которые... по разным причинам принципиально не одобряют направление, в котором Си ведет страну, и понимают, что есть путь к помощи своей собственной стране, работая с нами», - добавил он.

Представитель посольства Китая Лю Пэнъюй заявил, что США ведут «организованную и систематическую» кампанию дезинформации против Китая.

«Любые попытки вбить клин между китайским народом и КПК (Коммунистической партией Китая) или ослабить их тесную связь неизбежно потерпят неудачу», - заявил Лю в своем заявлении.