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Цьогоріч ЗСУ отримали вдвічі більше українського озброєння, ніж у 2023 році

Цьогоріч ЗСУ отримали вдвічі більше українського озброєння, ніж у 2023 році

Київ • УНН

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У 2023 році ЗСУ допустили до експлуатації понад 200 зразків вітчизняного озброєння, що вдвічі більше, ніж у 2022. Українські виробники освоїли виготовлення інноваційних зразків, включаючи безпілотники та роботизовані комплекси.

Від початку року до експлуатації у Збройних сил України допустили вдвічі більше зразків озброєння і військової техніки українського виробництва, ніж за весь минулий рік. Про це заявили у Міністерстві оборони України, передає УНН

Деталі

Точної цифри щодо допущених до ЗСУ зразків озброєння не називають, але вказують, що у 2023 році цей показник складав понад 200 зразків вітчизняних ОВТ.

Заступник міністра оборони Олександр Сергій заявив, що за два з половиною роки широкомасштабної російської агресії оборонно-промисловий комплекс України продемонстрував значне зростання обсягів виробництва. Також українські зброярі освоїли виготовлення інноваційних зразків ОВТ.

Заступник міністра уточнив, що з лютого 2022 року до постачання у війська допущено майже 190 безпілотних авіаційних комплексів (різних типів та призначення), близько 40 наземних роботизованих комплексів, понад 150 боєприпасів різних модифікацій (більшість з них – до безпілотників).

Також українські зброярі виробляють засоби РЕБ, бронемашини, самохідну артилерію, спецтехніку, стрілецьку зброю тощо. Деякі зразки зброї українського виробництва є унікальними за характеристиками і це доведено результатами застосування у бойових умовах.

До прикладу, за деякими зразками безпілотників Україна – світовий лідер.

Ми продовжуємо активно працювати над розвитком інноваційних проєктів. Завдання наших інженерів, виробників роботизованих комплексів, щоб "залізні солдати" поступово замінювали людей на полі бою. Технології – це те, що змінює хід війни. Це те, у чому в нас має бути перевага

- зазначив Олександр Сергій.

Доповнення

Заступник міністра наголосив, що розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу залишається абсолютним пріоритетом через великі потреби Сил оборони у зброї та техніці.

Міністерство оборони України продовжує працювати над створенням сприятливих умов для вітчизняних виробників ОВТ. Зокрема йдеться про скорочення термінів кодифікації нових зразків до 10 днів, надання можливості вітчизняним зброярам безкоштовного випробування виробів на військових полігонах.

Нагадаємо

Міноборони України схвалило використання багатоцільового безпілотного транспортера BoarTAC. Апарат може доставляти вантажі, евакуювати поранених, розміновувати території та використовуватися як дрон-камікадзе.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаТехнології

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