В этом году ВСУ получили вдвое больше украинского вооружения, чем в 2023 году

С начала года к эксплуатации в Вооруженных силах Украины допустили вдвое больше образцов вооружения и военной техники украинского производства, чем за весь прошлый год. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

Точной цифры по допущенным в ВСУ образцам вооружения не называют, но указывают, что в 2023 году этот показатель составлял более 200 образцов отечественных ВВТ.

Заместитель министра обороны Александр Сергей заявил, что за два с половиной года широкомасштабной российской агрессии оборонно-промышленный комплекс Украины продемонстрировал значительный рост объемов производства. Также украинские оружейники освоили изготовление инновационных образцов ВВТ.

Замминистра уточнил, что с февраля 2022 года к поставке в войска допущено почти 190 беспилотных авиационных комплексов (различных типов и назначения), около 40 наземных роботизированных комплексов, более 150 боеприпасов различных модификаций (большинство из них - к беспилотникам).

Также украинские оружейники производят средства РЭБ, бронемашины, самоходную артиллерию, спецтехнику, стрелковое оружие и тому подобное. Некоторые образцы оружия украинского производства являются уникальными по характеристикам и это доказано результатами применения в боевых условиях.

К примеру, по некоторым образцам беспилотников Украина - мировой лидер.

Мы продолжаем активно работать над развитием инновационных проектов. Задача наших инженеров, производителей роботизированных комплексов, чтобы «железные солдаты» постепенно заменяли людей на поле боя. Технологии - это то, что меняет ход войны. Это то, в чем у нас должно быть преимущество - отметил Александр Сергей.

Дополнение

Заместитель министра подчеркнул, что развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса остается абсолютным приоритетом из-за больших потребностей Сил обороны в оружии и технике.

Министерство обороны Украины продолжает работать над созданием благоприятных условий для отечественных производителей ВВТ. В частности речь идет о сокращении сроков кодификации новых образцов до 10 дней, предоставлении возможности отечественным оружейникам бесплатного испытания изделий на военных полигонах.

Напомним,

Минобороны Украины одобрило использование многоцелевого беспилотного транспортера BoarTAC. Аппарат может доставлять грузы, эвакуировать раненых, разминировать территории и использоваться как дрон-камикадзе.