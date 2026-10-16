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Ціни знову пішли вгору: які продукти подорожчали в Україні лише за три дні

Київ • УНН

 • 17084 перегляди

З 12 до 15 жовтня 2026 року зросли ціни на помідори, курятину, банани, крупи та олію. Кошик із семи позицій подорожчав на 1,94%.

Ціни знову пішли вгору: які продукти подорожчали в Україні лише за три дні

В українських супермаркетах за період із 12 до 15 жовтня 2026 року зросли середні ціни на низку популярних харчів. Найпомітніше подорожчали рожеві помідори, курятина та банани. Підвищення цін торкнулося круп і соняшникової олії. Хоча в більшості випадків різниця становить лише кілька гривень, навіть такі короткострокові коливання поступово збільшують витрати українських родин на повсякденні покупки.

За які продукти українцям уже доводиться платити більше, наскільки змінилася вартість умовного продуктового кошика та які чинники можуть впливати на цінники в супермаркетах, розбирався УНН.

Помідори - лідери за темпами подорожчання: скільки вони коштують у жовтні 2026 року

Найбільше від початку поточного тижня зросла вартість рожевих помідорів. Якщо 12 жовтня кілограм у середньому коштував 112,33 грн, то станом на 15 жовтня його ціна піднялася до 115,67 грн. Лише за три дні помідори встигли подорожчати на 3,34 грн, або на 2,97%. Подібну тенденцію спостерігаємо й у сегменті помідорів сорту "сливка". Їхня середня вартість збільшилася з 99,33 до 100,79 грн за кілограм. Тобто, подорожчання склало 1,46 грн, або 1,47%.

Обидва різновиди томатів наразі перетнули позначку 100 грн за кілограм. При цьому рожеві помідори залишаються дорожчими за "сливку" майже на 15 грн. Експерти, що аналізують плодоовочевий ринок, пояснюють: одна з можливих причин зростання вартості томатів — сезонне скорочення пропозиції. Восени на українському ринку поступово зменшується кількість овочів, вирощених у відкритому ґрунті. Натомість дедалі більшу частку становить теплична продукція, собівартість якої залежить від витрат на опалення, електроенергію та підтримання необхідних умов вирощування.

Крім того, на початку жовтня аналітики EastFruit повідомляли про скорочення пропозиції помідорів на торгівельних майданчиках та підвищення відпускних цін. Це могло створити передумови для подальшого подорожчання овочів у роздрібних мережах.

Водночас важливо враховувати, що роздрібна ціна залежить від низки, на перший погляд неочевидних складників: логістичних витрат, торгівельної націнки та акційної політики конкретного супермаркету. Тому зростання середньої ціни за три дні не означає, що помідори однаково подорожчали в усіх магазинах України.

Курятина та банани додали в ціні майже 3%

Серед м'ясних продуктів помітне подорожчання продемонструвала куряча тушка. Середня вартість одного кілограма зросла зі 114,25 грн 12 жовтня до 117,50 грн 15 жовтня. Різниця в ціні становила 3,25 грн, або 2,84%. За абсолютним приростом ціни курятина майже зрівнялася з рожевими помідорами.

До слова, для покупців, які купують цілу тушку вагою понад кілограм, фактичне збільшення вартості покупки буде вищим. Наприклад, за тушку вагою два кілограми за середньою ціною 15 жовтня доведеться заплатити 235 грн. Ще 12 жовтня аналогічна покупка коштувала б 228,50 грн.

На формування цін на курятину можуть впливати витрати виробників на комбікорми, електроенергію, ветеринарне обслуговування, транспортування та зберігання продукції.

Третє місце за темпами зростання вартості посіли банани. За три дні середня ціна кілограма збільшилася із 76,33 до 78,13 грн. Тропічний фрукт встиг  подорожчати на 1,80 грн, або 2,36%. Сталося це через те, що, на відміну від місцевих сезонних овочів, банани надходять до України переважно з-за кордону. Відповідно, їхня вартість залежить від умов імпортних закупівель, міжнародної логістики, транспортування всередині країни та валютного курсу. Зокрема, зміни вартості іноземної валюти можуть відображатися на закупівельних цінах імпортної продукції, оскільки розрахунки з постачальниками здійснюються переважно не у гривнях.

Дорожчає і бакалія: скільки зараз коштують гречка, рис та олія

Підвищення цін торкнулося і продуктів тривалого зберігання, які українці традиційно купують про запас.

У сегменті круп найбільше здорожчала гречка. Середня вартість одного кілограма зросла з 82,57 до 84,10 грн. Різниця становила 1,53 грн, або 1,85%. Це, на перший погляд, незначне зростання.  Але для родин, які регулярно споживають гречку, збільшення ціни виллється у додаткові витрати. Так, п'ять кілограмів крупи за цінами 15 жовтня коштуватимуть 420,50 грн проти 412,85 грн трьома днями раніше. Збільшення цін на гречку, за словами експертів, може бути пов'язане з обсягами урожаю, пропозиціями переробних підприємств, вартістю зберігання та доставлення до торгівельних мереж. 

Дещо менше змінилася ціна довгозернистого пропареного рису. Якщо 12 жовтня кілограм у середньому коштував 61,37 грн, то 15 жовтня вже 62,20 грн. 

А найменше серед популярних в українців продуктів, які вони щодня купують до столу, зросла вартість рафінованої соняшникової олії "Олейна". Пляшка об'ємом 850 мл 12 жовтня коштувала в середньому 107,20 грн, тоді як 15 жовтня її вартість становила 107,67 грн. Тобто, приріст ціни склав 47 копійкам, або 0,44%. Таке коливання поки не дає підстав говорити про суттєве подорожчання соняшникової олії загалом. Для оцінки ситуації на ринку потрібно враховувати динаміку цін за триваліший період, а також вартість продукції інших виробників.

Крім того, на ціни бакалійних товарів впливає акційна політика супермаркетів. Завершення тимчасових знижок або зміна асортименту може позначитися на середній вартості товарів навіть без відповідного підвищення відпускних цін виробниками.

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Наскільки подорожчав продуктовий кошик українця за три дні

Щоб оцінити вплив подорожчання на щоденні витрати, можна порівняти вартість умовного продуктового кошика, сформованого з усіх семи проаналізованих позицій.

До нього входять по одному кілограму рожевих помідорів, помідорів сорту "сливка", курячої тушки, бананів, гречки та рису, а також одна пляшка соняшникової олії об'ємом 850 мл. Станом на 12 жовтня загальна вартість такого набору становила 653,38 грн. Уже 15 жовтня за аналогічний перелік продуктів довелося б заплатити 666,06 грн. За три дні умовний продуктовий кошик встиг додати у вартості на 12,68 грн, або приблизно на 1,94%.

Найбільший внесок у збільшення загальних витрат забезпечило подорожчання рожевих помідорів та курятини. Разом ці дві позиції додали до вартості кошика 6,59 грн, тобто понад половину загального приросту.

Чи варто очікувати подальшого зростання цін на харчі 

Зафіксоване протягом 12–15 жовтня подорожчання свідчить про короткострокове зростання вартості окремих повсякденних продуктів. Однак робити висновки про загальне прискорення продовольчої інфляції лише на основі семи товарних позицій некоректно, наголошують економісти. Вони пояснюють: для повноцінної оцінки цінової ситуації необхідно враховувати значно ширший асортимент продуктів, зміни вартості протягом кількох тижнів або місяців, а також офіційні дані державної статистики.

Якщо ж звернутися до прогнозів аналітиків плодово-овочевого ринку, то вони говорять про те, що найближчим часом на ціни овочів може впливати сезонне скорочення пропозиції продукції відкритого ґрунту. Для імпортних фруктів важливими залишатимуться закупівельні ціни та логістика, а для м'яса і круп — виробничі витрати та співвідношення попиту й пропозиції. 

Додатковим чинником ризику для продовольчого ринку залишаються можливі перебої з енергопостачанням, адже холодильне обладнання, склади, переробні підприємства та торгівельні мережі залежать від стабільного доступу до електроенергії.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, молода картопля за тиждень подорожчала втричі. Ціна зросла з 20 до 60 гривень за кілограм. Натомість стара картопля коштує у кілька разів дешевше.

Олександра Василенко

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