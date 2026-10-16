Цены снова пошли вверх: какие продукты подорожали в Украине всего за три дня

В украинских супермаркетах за период с 12 по 15 октября 2026 года выросли средние цены на ряд популярных продуктов питания. Наиболее заметно подорожали розовые помидоры, курятина и бананы. Повышение цен коснулось круп и подсолнечного масла. Хотя в большинстве случаев разница составляет всего несколько гривен, даже такие краткосрочные колебания постепенно увеличивают расходы украинских семей на повседневные покупки.

За какие продукты украинцам уже приходится платить больше, насколько изменилась стоимость условной продуктовой корзины и какие факторы могут влиять на ценники в супермаркетах, разбирался УНН.

Помидоры — лидеры по темпам подорожания: сколько они стоят в октябре 2026 года

Больше всего с начала текущей недели выросла стоимость розовых помидоров. Если 12 октября килограмм в среднем стоил 112,33 грн, то по состоянию на 15 октября его цена поднялась до 115,67 грн. Всего за три дня помидоры успели подорожать на 3,34 грн, или на 2,97%. Подобную тенденцию наблюдаем и в сегменте помидоров сорта «сливка». Их средняя стоимость увеличилась с 99,33 до 100,79 грн за килограмм. То есть подорожание составило 1,46 грн, или 1,47%.

Оба вида томатов сейчас пересекли отметку в 100 грн за килограмм. При этом розовые помидоры остаются дороже «сливки» почти на 15 грн. Эксперты, анализирующие плодоовощной рынок, объясняют: одна из возможных причин роста стоимости томатов — сезонное сокращение предложения. Осенью на украинском рынке постепенно уменьшается количество овощей, выращенных в открытом грунте. Вместо этого все большую долю составляет тепличная продукция, себестоимость которой зависит от расходов на отопление, электроэнергию и поддержание необходимых условий выращивания.

Кроме того, в начале октября аналитики EastFruit сообщали о сокращении предложения помидоров на торговых площадках и повышении отпускных цен. Это могло создать предпосылки для дальнейшего подорожания овощей в розничных сетях.

В то же время важно учитывать, что розничная цена зависит от ряда, на первый взгляд неочевидных составляющих: логистических расходов, торговой наценки и акционной политики конкретного супермаркета. Поэтому рост средней цены за три дня не означает, что помидоры одинаково подорожали во всех магазинах Украины.

Курятина и бананы прибавили в цене почти 3%

Среди мясных продуктов заметное подорожание продемонстрировала куриная тушка. Средняя стоимость одного килограмма выросла со 114,25 грн 12 октября до 117,50 грн 15 октября. Разница в цене составила 3,25 грн, или 2,84%. По абсолютному приросту цены курятина почти сравнялась с розовыми помидорами.

К слову, для покупателей, которые приобретают целую тушку весом более килограмма, фактическое увеличение стоимости покупки будет выше. Например, за тушку весом два килограмма по средней цене 15 октября придется заплатить 235 грн. Еще 12 октября аналогичная покупка обошлась бы в 228,50 грн.

На формирование цен на курятину могут влиять расходы производителей на комбикорма, электроэнергию, ветеринарное обслуживание, транспортировку и хранение продукции.

Третье место по темпам роста стоимости заняли бананы. За три дня средняя цена килограмма увеличилась с 76,33 до 78,13 грн. Тропический фрукт успел подорожать на 1,80 грн, или 2,36%. Произошло это потому, что, в отличие от местных сезонных овощей, бананы поступают в Украину преимущественно из-за рубежа. Соответственно, их стоимость зависит от условий импортных закупок, международной логистики, транспортировки внутри страны и валютного курса. В частности, изменения стоимости иностранной валюты могут отражаться на закупочных ценах импортной продукции, поскольку расчеты с поставщиками осуществляются преимущественно не в гривнах.

Дорожает и бакалея: сколько сейчас стоят гречка, рис и масло

Повышение цен коснулось и продуктов длительного хранения, которые украинцы традиционно покупают впрок.

В сегменте круп больше всего подорожала гречка. Средняя стоимость одного килограмма выросла с 82,57 до 84,10 грн. Разница составила 1,53 грн, или 1,85%. На первый взгляд, это незначительный рост. Но для семей, которые регулярно употребляют гречку, увеличение цены обернется дополнительными расходами. Так, пять килограммов крупы по ценам на 15 октября будут стоить 420,50 грн против 412,85 грн тремя днями ранее. Увеличение цен на гречку, по словам экспертов, может быть связано с объемами урожая, предложениями перерабатывающих предприятий, стоимостью хранения и доставки в торговые сети.

Несколько меньше изменилась цена длиннозерного пропаренного риса. Если 12 октября килограмм в среднем стоил 61,37 грн, то 15 октября — уже 62,20 грн.

А меньше всего среди популярных у украинцев продуктов, которые они ежедневно покупают к столу, выросла стоимость рафинированного подсолнечного масла «Олейна». Бутылка объемом 850 мл 12 октября стоила в среднем 107,20 грн, тогда как 15 октября ее стоимость составила 107,67 грн. То есть прирост цены составил 47 копеек, или 0,44%. Такое колебание пока не дает оснований говорить о существенном подорожании подсолнечного масла в целом. Для оценки ситуации на рынке необходимо учитывать динамику цен за более длительный период, а также стоимость продукции других производителей.

Кроме того, на цены бакалейных товаров влияет акционная политика супермаркетов. Завершение временных скидок или изменение ассортимента может сказаться на средней стоимости товаров даже без соответствующего повышения отпускных цен производителями.

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Насколько подорожала продуктовая корзина украинца за три дня

Чтобы оценить влияние подорожания на ежедневные расходы, можно сравнить стоимость условной продуктовой корзины, сформированной из всех семи проанализированных позиций.

В нее входят по одному килограмму розовых помидоров, помидоров сорта «сливка», куриной тушки, бананов, гречки и риса, а также одна бутылка подсолнечного масла объемом 850 мл. По состоянию на 12 октября общая стоимость такого набора составляла 653,38 грн. Уже 15 октября за аналогичный перечень продуктов пришлось бы заплатить 666,06 грн. За три дня условная продуктовая корзина успела прибавить в стоимости 12,68 грн, или примерно 1,94%.

Наибольший вклад в увеличение общих расходов внесло подорожание розовых помидоров и курятины. Вместе эти две позиции добавили к стоимости корзины 6,59 грн, то есть более половины общего прироста.

Стоит ли ожидать дальнейшего роста цен на продукты

Зафиксированное в течение 12–15 октября подорожание свидетельствует о краткосрочном росте стоимости отдельных повседневных продуктов. Однако делать выводы об общем ускорении продовольственной инфляции только на основании семи товарных позиций некорректно, подчеркивают экономисты. Они объясняют: для полноценной оценки ценовой ситуации необходимо учитывать значительно более широкий ассортимент продуктов, изменения стоимости в течение нескольких недель или месяцев, а также официальные данные государственной статистики.

Если же обратиться к прогнозам аналитиков плодоовощного рынка, то они говорят о том, что в ближайшее время на цены овощей может влиять сезонное сокращение предложения продукции открытого грунта. Для импортных фруктов важными останутся закупочные цены и логистика, а для мяса и круп — производственные затраты и соотношение спроса и предложения.

Дополнительным фактором риска для продовольственного рынка остаются возможные перебои с энергоснабжением, поскольку холодильное оборудование, склады, перерабатывающие предприятия и торговые сети зависят от стабильного доступа к электроэнергии.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что молодая картошка за неделю подорожала втрое. Цена выросла с 20 до 60 гривен за килограмм. В то же время старый картофель стоит в несколько раз дешевле.