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Ціни на нафту стабілізувалися на тлі збереження невизначеності на Близькому Сході

Київ • УНН

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Ф'ючерси на нафту Brent і WTI дещо зросли після падіння на 4%. Експерти відзначають невизначені перспективи цін через геополітичну напруженість і слабкі прогнози попиту.

Ціни на нафту стабілізувалися на тлі збереження невизначеності на Близькому Сході

Ціни на нафту стабілізувалися в середу, на тлі невизначеності щодо того, що може статися далі в конфлікті на Близькому Сході, тоді як перспективи достатньої пропозиції наступного року додала тиску щодо зниження цін, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У вівторок нафта впала в ціні більш ніж на 4% до майже двотижневого мінімуму у відповідь на слабший прогноз попиту та після повідомлення ЗМІ про те, що Ізраїль не буде завдавати ударів по іранських ядерних і нафтових об’єктах, що послабило побоювання щодо збоїв у постачанні.

Нетаньягу повідомив США, що Ізраїль планує удар по військових об'єктах Ірану, а не ядерних15.10.24, 09:05 • 13464 перегляди

Станом на 16:03 за Києвом ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 18 центів, або 0,24%, до 74,43 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate у США подорожчали на 18 центів, або 0,26%, до 70,76 долара.

"Триваюча геополітична напруженість у поєднанні зі слабкими прогнозами попиту створює невизначені перспективи світових цін на нафту в короткостроковій перспективі. Учасники ринку, ймовірно, залишатимуться обережними, що може призвести до подальшої волатильності", - сказав Крістофер Тахір, старший ринковий стратег Exness.

Занепокоєння щодо ескалації конфлікту між Ізраїлем і підтримуваним Іраном бойовим угрупуванням "Хезболла", як повідомляється, усе ще зберігається. Обмеження поставок Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками, включаючи росію, групою, відомою як ОПЕК+, залишаються в силі до грудня, коли планується, що деякі члени почнуть скасовувати скорочення, пише видання.

"Ми бачимо, що до 2025 року ринок рухається до надлишку пропозиції", - сказав Норберт Рюкер з Julius Baer.

Що стосується попиту, то цього тижня ОПЕК та Міжнародне енергетичне агентство зменшили свої прогнози на зростання світового попиту на нафту на 2024 рік, а основна частина зменшення припадає на Китай. Економічні стимули в Китаї, як повідомляється, не змогли значно підтримати ціни на нафту.

Щоб пожвавити фондовий ринок, Китай випустить облігації на 850 мільярдів доларів15.10.24, 16:08 • 12140 переглядiв

Ринки також очікують останніх даних про запаси нафти в США.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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