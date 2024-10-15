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Щоб пожвавити фондовий ринок, Китай випустить облігації на 850 мільярдів доларів

Київ • УНН

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Китай може залучити 850 млрд доларів від спеціальних казначейських облігацій протягом трьох років. Кошти будуть використані для стимулювання економіки та допомоги місцевим органам влади з боргами.

Щоб пожвавити фондовий ринок, Китай випустить облігації на 850 мільярдів доларів

Китай може залучити додаткові 6 трильйонів юанів (850 мільярдів доларів США) від спеціальних казначейських облігацій протягом трьох років для стимулювання економіки.

Пише УНН із посиланням на Reuters.

КНР може залучити $850 млрд нового боргу протягом трьох років. Про це йдеться у звіті Caixin Global, який посилається на обізнані джерела.

Кошти будуть частково використані для того, щоб допомогти місцевим органам влади полегшити тягар позабалансового боргу.

У суботу міністр фінансів Лан Фоань натякнув, що центральний уряд має можливість збільшити позикові кошти. Але посадовець не уточнив при цьому головну цифру.

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Вказується, що Китай поки не може досягти запланованого на цей рік зростання на рівні близько 5% і буде намагатися боротися з дефляційним тиском. Про це свідчать дані за останні місяці, в тому числі дані по торгівлі в понеділок.

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