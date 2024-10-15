Чтобы оживить фондовый рынок, Китай выпустит облигации на 850 миллиардов долларов
Киев • УНН
Китай может привлечь 850 млрд долларов от специальных казначейских облигаций в течение трех лет. Средства будут использованы для стимулирования экономики и помощи местным органам власти с долгами.
Китай может привлечь дополнительные 6 триллионов юаней (850 миллиардов долларов США) от специальных казначейских облигаций в течение трех лет для стимулирования экономики.
Пишет УНН с ссылкой на Reuters.
КНР может привлечь $850 млрд нового долга в течение трех лет. Об этом говорится в отчете Caixin Global, который ссылается на осведомленные источники.
Средства будут частично использованы для того, чтобы помочь местным органам власти облегчить бремя внебалансового долга.
В субботу министр финансов Лан Фоань намекнул, что центральное правительство имеет возможность увеличить заемные средства. Но чиновник не уточнил при этом главную цифру.
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В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что Китай планирует выпустить специальные суверенные облигации на сумму около 2 триллионов юаней (285 миллиардов долларов) в 2024 году, в рамках новых фискальных стимулов.
Указывается, что Китай пока не может достичь запланированного на этот год роста на уровне около 5% и будет пытаться бороться с дефляционным давлением. Об этом свидетельствуют данные за последние месяцы, в том числе данные по торговле в понедельник.
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