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Чтобы оживить фондовый рынок, Китай выпустит облигации на 850 миллиардов долларов

Чтобы оживить фондовый рынок, Китай выпустит облигации на 850 миллиардов долларов

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 13:08  •  3459 просмотра

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Китай может привлечь 850 млрд долларов от специальных казначейских облигаций в течение трех лет. Средства будут использованы для стимулирования экономики и помощи местным органам власти с долгами.

Китай может привлечь дополнительные 6 триллионов юаней (850 миллиардов долларов США) от специальных казначейских облигаций в течение трех лет для стимулирования экономики.

Пишет УНН с ссылкой на Reuters.

КНР может привлечь $850 млрд нового долга в течение трех лет. Об этом говорится в отчете Caixin Global, который ссылается на осведомленные источники.

Средства будут частично использованы для того, чтобы помочь местным органам власти облегчить бремя внебалансового долга.

В субботу министр финансов Лан Фоань намекнул, что центральное правительство имеет возможность увеличить заемные средства. Но чиновник не уточнил при этом главную цифру.

В Индонезии могут заблокировать китайское приложение продаж Temu13 октября 2024, 08:52 • 24923 просмотра

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что Китай планирует выпустить специальные суверенные облигации на сумму около 2 триллионов юаней (285 миллиардов долларов) в 2024 году, в рамках новых фискальных стимулов.

Указывается, что Китай пока не может достичь запланированного на этот год роста на уровне около 5% и будет пытаться бороться с дефляционным давлением. Об этом свидетельствуют данные за последние месяцы, в том числе данные по торговле в понедельник.

Китай среди лидеров развивающихся рынков: вес КНР в эталонном показателе MSCI Inc. вырос до 27,8%2 октября 2024, 09:49 • 13118 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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