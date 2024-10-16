Цены на нефть стабилизировались на фоне сохранения неопределенности на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Фьючерсы на нефть Brent и WTI несколько выросли после падения на 4%. Эксперты отмечают неопределенные перспективы цен из-за геополитической напряженности и слабых прогнозов спроса.
Цены на нефть стабилизировались в среду, на фоне неопределенности относительно того, что может произойти дальше в конфликте на Ближнем Востоке, тогда как перспективы достаточного предложения в следующем году добавила давления по снижению цен, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Во вторник нефть упала в цене более чем на 4% до почти двухнедельного минимума в ответ на более слабый прогноз спроса и после сообщения СМИ о том, что Израиль не будет наносить удары по иранским ядерным и нефтяным объектам, что ослабило опасения относительно сбоев в поставках.
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По состоянию на 16:03 по Киеву фьючерсы на нефть Brent подорожали на 18 центов, или 0,24%, до 74,43 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в США подорожали на 18 центов, или 0,26%, до 70,76 доллара.
"Продолжающаяся геополитическая напряженность в сочетании со слабыми прогнозами спроса создает неопределенные перспективы мировых цен на нефть в краткосрочной перспективе. Участники рынка, вероятно, будут оставаться осторожными, что может привести к дальнейшей волатильности", - сказал Кристофер Тахир, старший рыночный стратег Exness.
Беспокойство относительно эскалации конфликта между Израилем и поддерживаемой Ираном боевой группировкой "Хезболла", как сообщается, все еще сохраняется. Ограничения поставок Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, включая россию, группой, известной как ОПЕК+, остаются в силе до декабря, когда планируется, что некоторые члены начнут отменять сокращения, пишет издание.
"Мы видим, что к 2025 году рынок движется к избытку предложения", - сказал Норберт Рюкер из Julius Baer.
Что касается спроса, то на этой неделе ОПЕК и Международное энергетическое агентство уменьшили свои прогнозы на рост мирового спроса на нефть на 2024 год, а основная часть уменьшения приходится на Китай. Экономические стимулы в Китае, как сообщается, не смогли значительно поддержать цены на нефть.
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Рынки также ожидают последних данных о запасах нефти в США.