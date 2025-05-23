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Ціни на нафту прямують до перших з квітня втрат за тиждень через перспективу підвищення поставок ОПЕК+

Київ • УНН

 • 904 перегляди

Нафта Brent та WTI впали на понад 2%, тижневе зниження вперше за три тижні. ОПЕК+ розглядає збільшення видобутку на 411 тис. барелів на добу.

Ціни на нафту прямують до перших з квітня втрат за тиждень через перспективу підвищення поставок ОПЕК+

Ціни на нафту у п'ятницю показали падіння четверту сесію поспіль і прямували до першого зниження у тижневому вимірі за три тижні, обтяжені відновленням тиску пропозиції через чергове можливе підвищення видобутку ОПЕК+ у липні, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 48 центів, або 0,8%, до $63,96 за барель на 06:35 за Гринвічем (09:35 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate втратили 48 центів, або 0,8%, до $60,72.

За тиждень Brent упав на 2,3%, а WTI впав на 2,9% після двох тижнів зростання.

Обидві марки досягли найнижчого рівня в ціні за понад тиждень у четвер після повідомлення Bloomberg про те, що ОПЕК+ розглядає можливість ще одного значного збільшення видобутку на зустрічі 1 червня. Серед обговорюваних варіантів було збільшення видобутку на 411 000 барелів на добу у липні, але остаточної угоди поки не досягнуто, ідеться у повідомлення з посиланням на делегатів.

"Нафтовий ринок знову перебуває під тиском, оскільки галас навколо того, що ОПЕК+ робитиме з рівнями видобутку в липні, зростає", - написали аналітики ING у дослідницькій записці.

Вони очікують, що ОПЕК+ продовжить збільшувати постачання на 411 000 барелів на добу у липні і зараз прогнозують середню ціну на нафту марки Brent у четвертому кварталі на рівні 59 доларів за барель.

ОПЕК+, до якої входять Організація країн-експортерів нафти та такі союзники, як росія, домовилися збільшити видобуток майже на 1 мільйон барелів на добу у квітні, травні та червні.

Попутний вітер поставок компенсував занепокоєння на початку цього тижня, викликане повідомленням про те, що Ізраїль готується завдати удару по іранських ядерних об'єктах, і новими санкціями, оголошеними ЄС та Великою Британією щодо торгівлі нафтою з росією.

CNN: США дізналися про підготовку Ізраїлем можливого удару по іранських ядерних об'єктах21.05.25, 09:19 • 4136 переглядiв

Великий запас нафти у США також чинив тиск на ціни на нафту.

Оскільки трейдери готуються до потоку збільшення поставок у найближчі місяці від ОПЕК+, попит на зберігання нафти в США різко зріс останніми тижнями до рівнів, схожих на ті, що були за часів пандемії COVID-19, згідно з даними брокера зі зберігання The Tank Tiger.

У п'ятницю ринок стежитиме за даними Baker Hughes про кількість нафтових та газових бурових установок у США, які використовуються як індикатор майбутніх поставок.

Ринок також уважно стежить за переговорами США та Ірану щодо ядерної програми, які можуть визначити майбутнє поставок іранської нафти. П'ятий раунд переговорів відбудеться у Римі у п'ятницю.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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