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Цены на нефть идут к первым с апреля потерям за неделю из-за перспективы повышения поставок ОПЕК+

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Нефть Brent и WTI упали более чем на 2%, недельное снижение впервые за три недели. ОПЕК+ рассматривает увеличение добычи на 411 тыс. баррелей в сутки.

Цены на нефть идут к первым с апреля потерям за неделю из-за перспективы повышения поставок ОПЕК+

Цены на нефть в пятницу показали падение на четвертую сессию подряд и направлялись к первому снижению в недельном измерении за три недели, отягощенные восстановлением давления предложения из-за очередного возможного повышения добычи ОПЕК+ в июле, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 48 центов, или 0,8%, до $63,96 за баррель на 06:35 по Гринвичу (09:35 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate потеряли 48 центов, или 0,8%, до $60,72.

За неделю Brent упал на 2,3%, а WTI упал на 2,9% после двух недель роста.

Обе марки достигли самого низкого уровня в цене за более чем неделю в четверг после сообщения Bloomberg о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность еще одного значительного увеличения добычи на встрече 1 июня. Среди обсуждаемых вариантов было увеличение добычи на 411 000 баррелей в сутки в июле, но окончательного соглашения пока не достигнуто, говорится в сообщении со ссылкой на делегатов.

"Нефтяной рынок снова находится под давлением, поскольку шум вокруг того, что ОПЕК+ будет делать с уровнями добычи в июле, растет", - написали аналитики ING в исследовательской записке.

Они ожидают, что ОПЕК+ продолжит увеличивать поставки на 411 000 баррелей в сутки в июле и сейчас прогнозируют среднюю цену на нефть марки Brent в четвертом квартале на уровне 59 долларов за баррель.

ОПЕК+, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти и такие союзники, как россия, договорились увеличить добычу почти на 1 миллион баррелей в сутки в апреле, мае и июне.

Попутный ветер поставок компенсировал беспокойство в начале этой недели, вызванное сообщением о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, и новыми санкциями, объявленными ЕС и Великобританией в отношении торговли нефтью с россией.

CNN: США узнали о подготовке Израилем возможного удара по иранским ядерным объектам21.05.25, 09:19 • 4134 просмотра

Большой запас нефти в США также оказывал давление на цены на нефть.

Поскольку трейдеры готовятся к потоку увеличения поставок в ближайшие месяцы от ОПЕК+, спрос на хранение нефти в США резко вырос в последние недели до уровней, схожих с теми, что были во времена пандемии COVID-19, согласно данным брокера по хранению The Tank Tiger.

В пятницу рынок будет следить за данными Baker Hughes о количестве нефтяных и газовых буровых установок в США, которые используются в качестве индикатора будущих поставок.

Рынок также внимательно следит за переговорами США и Ирана по ядерной программе, которые могут определить будущее поставок иранской нефти. Пятый раунд переговоров состоится в Риме в пятницу.

Парламент Ирана настаивает на обогащении урана более 20% на фоне переговоров с США21.05.25, 15:25 • 2986 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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