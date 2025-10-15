Ціни на ліки в росії зростають у 3,5 раза швидше за інфляцію - розвідка

$41.750.14
48.240.10
ukenru
10:41 • 11219 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
10:14 • 20432 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 20337 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 20738 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 18979 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17147 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 16769 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 30479 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 30580 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13682 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.1м/с
59%
754мм
Популярнi новини
Екстрені відключення світла запровадили в низці областей15 жовтня, 05:19 • 27032 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 54605 перегляди
Аварійні відключення електроенергії охопили більше областей: деталі15 жовтня, 06:02 • 18100 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 30669 перегляди
Одеську МВА очолить голова Дніпропетровської ОВА Лисак - ЗМІ15 жовтня, 08:31 • 17153 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo11:45 • 12960 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 30735 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 30480 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 30581 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 54668 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Німеччина
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 59351 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 38467 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 40419 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 47753 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 51594 перегляди
Актуальне
The Guardian
Eurofighter Typhoon
NASAMS
IRIS-T
Безпілотний літальний апарат

Ціни на ліки в росії зростають у 3,5 раза швидше за інфляцію - розвідка

Київ • УНН

 • 724 перегляди

У січні-серпні 2025 року середня ціна упаковки ліків у росії зросла на 13,6% до 416 рублів, що випереджає загальний рівень інфляції майже у 3,5 раза. Це призвело до зменшення продажів в упаковках на 2,3%, тоді як у грошовому вираженні вони зросли на 11% до 1,1 трлн рублів.

Ціни на ліки в росії зростають у 3,5 раза швидше за інфляцію - розвідка

У росії стрімко дорожчають ліки, що вже випереджає загальний рівень інфляції майже у 3,5 раза. Так, у січні–серпні 2025 року середня ціна упаковки лікарського препарату зросла до 416 рублів – на 13,6 % більше, ніж торік, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої ровіздки.

Деталі

За даними розвідки, ТОП медикаментів, що подорожчали найбільше:

– Кеторол – на 30 %;

– Нафазолін – на 25 %;

– Дротаверин (торгова назва "Но-шпа") – на 15 %;

 – Корвалол – на 14 %;

 – Анальгін та Еналаприл – на 13 %;

 – Ібупрофен та Цитрамон – на 12 %.

На тлі цінового шоку продажі в упаковках зменшилися на 2,3 %, а в грошовому вираженні – навпаки, зросли на 11 %, до 1,1 трлн рублів. Це означає: росіяни купують менше, але змушені платити більше. З огляду на це вже лунають пропозиції депутатів держдуми надати можливість росіянам купувати таблетки поштучно, а не упаковками – для скорочення витрат на лікування 

- йдеться у повідомленні.

росія зіткнулася з дефіцитом вакцин від вітрянки та п'яти небезпечних хвороб - розвідка14.10.25, 16:24 • 2612 переглядiв

За даними розвідки, очевидно, що зниження цін не прогнозується.

Аптечний ринок рф дедалі більше контролюють три найбільші мережі – "Ригла", "Апрель" та "Планета здоровья", які вже охоплюють понад 30 % ринку. Усі три мережі інтегровані у систему російської влади: через держзамовлення, політичні контакти або родинні зв’язки з високопосадовцями. До того ж власник аптек "Планета здоровья" – Олександр Вінокуров, зять міністра закордонних справ рф лаврова 

- йдеться у повідомленні.

російська фармацевтика опинилася в ситуації, коли ліки стають дедалі менш доступними для населення, а ринок – дедалі більш монополізованим, резюмували у розвідці.

російські промислові гіганти масово переходять на скорочений робочий тиждень: у розвідці назвали причини14.10.25, 19:25 • 5288 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Аптека