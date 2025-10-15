Ціни на ліки в росії зростають у 3,5 раза швидше за інфляцію - розвідка

У січні-серпні 2025 року середня ціна упаковки ліків у росії зросла на 13,6% до 416 рублів, що випереджає загальний рівень інфляції майже у 3,5 раза. Це призвело до зменшення продажів в упаковках на 2,3%, тоді як у грошовому вираженні вони зросли на 11% до 1,1 трлн рублів.