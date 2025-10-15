Ціни на ліки в росії зростають у 3,5 раза швидше за інфляцію - розвідка
Київ • УНН
У росії стрімко дорожчають ліки, що вже випереджає загальний рівень інфляції майже у 3,5 раза. Так, у січні–серпні 2025 року середня ціна упаковки лікарського препарату зросла до 416 рублів – на 13,6 % більше, ніж торік, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої ровіздки.
Деталі
За даними розвідки, ТОП медикаментів, що подорожчали найбільше:
– Кеторол – на 30 %;
– Нафазолін – на 25 %;
– Дротаверин (торгова назва "Но-шпа") – на 15 %;
– Корвалол – на 14 %;
– Анальгін та Еналаприл – на 13 %;
– Ібупрофен та Цитрамон – на 12 %.
На тлі цінового шоку продажі в упаковках зменшилися на 2,3 %, а в грошовому вираженні – навпаки, зросли на 11 %, до 1,1 трлн рублів. Це означає: росіяни купують менше, але змушені платити більше. З огляду на це вже лунають пропозиції депутатів держдуми надати можливість росіянам купувати таблетки поштучно, а не упаковками – для скорочення витрат на лікування
За даними розвідки, очевидно, що зниження цін не прогнозується.
Аптечний ринок рф дедалі більше контролюють три найбільші мережі – "Ригла", "Апрель" та "Планета здоровья", які вже охоплюють понад 30 % ринку. Усі три мережі інтегровані у систему російської влади: через держзамовлення, політичні контакти або родинні зв’язки з високопосадовцями. До того ж власник аптек "Планета здоровья" – Олександр Вінокуров, зять міністра закордонних справ рф лаврова
російська фармацевтика опинилася в ситуації, коли ліки стають дедалі менш доступними для населення, а ринок – дедалі більш монополізованим, резюмували у розвідці.
