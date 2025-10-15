$41.750.14
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 19725 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 19850 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 20261 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 18600 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографика
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 16996 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 16673 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 30113 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактика
15 октября, 07:08 • 30226 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13668 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Экстренные отключения света введены в ряде областей
Легендарные «ангелы» Victoria's Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоу
Аварийные отключения электроэнергии охватили больше областей: детали
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ
Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактика
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 30103 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Легендарные «ангелы» Victoria's Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоу
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Украина
Брюссель
Соединённые Штаты
Эстония
Германия
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосами
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвки
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действа
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туре
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери
Хранитель
Еврофайтер Тайфун
НАСАМС
ИРИС-Т
Беспилотный летательный аппарат

Цены на лекарства в россии растут в 3,5 раза быстрее инфляции - разведка

Киев • УНН

 • 624 просмотра

В январе-августе 2025 года средняя цена упаковки лекарств в россии выросла на 13,6% до 416 рублей, что опережает общий уровень инфляции почти в 3,5 раза. Это привело к уменьшению продаж в упаковках на 2,3%, тогда как в денежном выражении они выросли на 11% до 1,1 трлн рублей.

Цены на лекарства в россии растут в 3,5 раза быстрее инфляции - разведка

В россии стремительно дорожают лекарства, что уже опережает общий уровень инфляции почти в 3,5 раза. Так, в январе–августе 2025 года средняя цена упаковки лекарственного препарата выросла до 416 рублей – на 13,6 % больше, чем в прошлом году, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, ТОП медикаментов, подорожавших больше всего:

– Кеторол – на 30 %;

– Нафазолин – на 25 %;

– Дротаверин (торговое название "Но-шпа") – на 15 %;

 – Корвалол – на 14 %;

 – Анальгин и Эналаприл – на 13 %;

 – Ибупрофен и Цитрамон – на 12 %.

На фоне ценового шока продажи в упаковках уменьшились на 2,3 %, а в денежном выражении – наоборот, выросли на 11 %, до 1,1 трлн рублей. Это означает: россияне покупают меньше, но вынуждены платить больше. Учитывая это, уже звучат предложения депутатов госдумы предоставить возможность россиянам покупать таблетки поштучно, а не упаковками – для сокращения расходов на лечение 

- говорится в сообщении.

россия столкнулась с дефицитом вакцин от ветрянки и пяти опасных болезней - разведка14.10.25, 16:24 • 2604 просмотра

По данным разведки, очевидно, что снижение цен не прогнозируется.

Аптечный рынок РФ все больше контролируют три крупнейшие сети – "Ригла", "Апрель" и "Планета здоровья", которые уже охватывают более 30 % рынка. Все три сети интегрированы в систему российской власти: через госзаказы, политические контакты или родственные связи с высокопоставленными чиновниками. К тому же владелец аптек "Планета здоровья" – Александр Винокуров, зять министра иностранных дел РФ Лаврова 

- говорится в сообщении.

Российская фармацевтика оказалась в ситуации, когда лекарства становятся все менее доступными для населения, а рынок – все более монополизированным, резюмировали в разведке.

российские промышленные гиганты массово переходят на сокращенную рабочую неделю: в разведке назвали причины14.10.25, 19:25 • 5278 просмотров

Антонина Туманова

