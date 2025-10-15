Цены на лекарства в россии растут в 3,5 раза быстрее инфляции - разведка
Киев • УНН
В январе-августе 2025 года средняя цена упаковки лекарств в россии выросла на 13,6% до 416 рублей, что опережает общий уровень инфляции почти в 3,5 раза. Это привело к уменьшению продаж в упаковках на 2,3%, тогда как в денежном выражении они выросли на 11% до 1,1 трлн рублей.
В россии стремительно дорожают лекарства, что уже опережает общий уровень инфляции почти в 3,5 раза. Так, в январе–августе 2025 года средняя цена упаковки лекарственного препарата выросла до 416 рублей – на 13,6 % больше, чем в прошлом году, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.
Детали
По данным разведки, ТОП медикаментов, подорожавших больше всего:
– Кеторол – на 30 %;
– Нафазолин – на 25 %;
– Дротаверин (торговое название "Но-шпа") – на 15 %;
– Корвалол – на 14 %;
– Анальгин и Эналаприл – на 13 %;
– Ибупрофен и Цитрамон – на 12 %.
На фоне ценового шока продажи в упаковках уменьшились на 2,3 %, а в денежном выражении – наоборот, выросли на 11 %, до 1,1 трлн рублей. Это означает: россияне покупают меньше, но вынуждены платить больше. Учитывая это, уже звучат предложения депутатов госдумы предоставить возможность россиянам покупать таблетки поштучно, а не упаковками – для сокращения расходов на лечение
россия столкнулась с дефицитом вакцин от ветрянки и пяти опасных болезней - разведка14.10.25, 16:24 • 2604 просмотра
По данным разведки, очевидно, что снижение цен не прогнозируется.
Аптечный рынок РФ все больше контролируют три крупнейшие сети – "Ригла", "Апрель" и "Планета здоровья", которые уже охватывают более 30 % рынка. Все три сети интегрированы в систему российской власти: через госзаказы, политические контакты или родственные связи с высокопоставленными чиновниками. К тому же владелец аптек "Планета здоровья" – Александр Винокуров, зять министра иностранных дел РФ Лаврова
Российская фармацевтика оказалась в ситуации, когда лекарства становятся все менее доступными для населения, а рынок – все более монополизированным, резюмировали в разведке.
российские промышленные гиганты массово переходят на сокращенную рабочую неделю: в разведке назвали причины14.10.25, 19:25 • 5278 просмотров