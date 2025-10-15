Цены на лекарства в россии растут в 3,5 раза быстрее инфляции - разведка

В январе-августе 2025 года средняя цена упаковки лекарств в россии выросла на 13,6% до 416 рублей, что опережает общий уровень инфляции почти в 3,5 раза. Это привело к уменьшению продаж в упаковках на 2,3%, тогда как в денежном выражении они выросли на 11% до 1,1 трлн рублей.