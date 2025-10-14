россия столкнулась с дефицитом вакцин от ветрянки и пяти опасных болезней - разведка

$41.610.01
48.130.03
ukenru
13:31 • 1730 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 3506 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 10872 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 7240 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53 • 12664 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 10149 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 9416 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28 • 12140 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 14554 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 14063 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
72%
751мм
Популярные новости
Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки14 октября, 04:29 • 31469 просмотра
8 детей жили без окон, дверей и еды, отец убил собственную дочь: бездействие служб стоит детям жизни - Лубинец14 октября, 04:44 • 7004 просмотра
Компании Илона Маска SpaceX и xAI покупают непроданные Cybertruck от Tesla14 октября, 05:59 • 9342 просмотра
Алек Болдуин и его брат попали в ДТП на трассе вблизи Нью-Йорка14 октября, 06:35 • 11591 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен14 октября, 07:09 • 21185 просмотра
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы13:31 • 1730 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47 • 10873 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53 • 12665 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 54731 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 54821 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Геннадий Труханов
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Одесса
Реклама
УНН Lite
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 1774 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 2286 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 26640 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 31349 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 32749 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
T-72
T-90
Lockheed Martin F-22 Raptor
Financial Times

россия столкнулась с дефицитом вакцин от ветрянки и пяти опасных болезней - разведка

Киев • УНН

 • 426 просмотра

россия испытывает дефицит вакцин, в частности от ветряной оспы, что приводит к росту заболеваемости. Также новорожденные не получают необходимые прививки от пяти опасных заболеваний, из-за чего родители вынуждены обращаться в частные клиники.

россия столкнулась с дефицитом вакцин от ветрянки и пяти опасных болезней - разведка

россия столкнулась с нехваткой вакцин для граждан. Проблема касается не только сложных болезней, лекарства от которых трудно достать, – сейчас в рф стало трудно достать и вакцину от ветрянки, от которой стремительно растет заболеваемость, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, в рф родители сталкиваются с серьезными трудностями в попытке вакцинировать детей против ветряной оспы. В некоторых регионах препарата нет как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Сейчас сложная ситуация в Свердловской, Воронежской, Кировской, Самарской и Челябинской областях и Татарстане.

Местные жители сообщают о длительных перебоях с поставками вакцины. Родители вынуждены искать возможность вакцинироваться в других регионах, однако это не всегда возможно из-за отсутствия препарата в целом по стране. За восемь месяцев 2025 года случаи ветряной оспы были зарегистрированы во всех субъектах россии. В среднем по стране доля детей среди заболевших составляет 94,8 % 

- говорится в сообщении.

В рф повышают налоги и сокращают соцпрограммы, чтобы финансировать войну и кремль - разведка08.10.25, 16:02 • 2625 просмотров

Также разведке стало известно о том, что необходимую вакцину – от пяти опасных заболеваний: дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции типа b – не получают даже новорожденные. Так, в детских поликлиниках Алтайского края остро не хватает вакцин "Пентаксим" и "Превенар 13". Россиянки, которые только что родили детей, пишут петиции о том, что вакцин не хватает и они вынуждены обращаться в частные клиники, оплачивая пять тысяч рублей за одну вакцину. Об этой же проблеме заявляли во Владимирской, Белгородской, Омской, Самарской, Курской областях и Тюмени.

Ирония в том, что в разгар эпидемий власти призывают граждан "не паниковать" и ответственно вакцинироваться – вот только вакцин нет. В лучших традициях "сверхдержавы" россияне получили не защиту от болезней, а очереди, отказы и пустые полки в поликлиниках. Им советуют беречь здоровье, но фактически оставляют один на один с эпидемиями – без выбора и без лекарств 

- резюмировали в разведке.

Повышение НДС в россии приведет к закрытию 20% пунктов выдачи заказов - разведка09.10.25, 15:40 • 2586 просмотров

Антонина Туманова

ЗдоровьеНовости Мира
Курская область