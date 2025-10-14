россия столкнулась с нехваткой вакцин для граждан. Проблема касается не только сложных болезней, лекарства от которых трудно достать, – сейчас в рф стало трудно достать и вакцину от ветрянки, от которой стремительно растет заболеваемость, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

По данным разведки, в рф родители сталкиваются с серьезными трудностями в попытке вакцинировать детей против ветряной оспы. В некоторых регионах препарата нет как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Сейчас сложная ситуация в Свердловской, Воронежской, Кировской, Самарской и Челябинской областях и Татарстане.

Местные жители сообщают о длительных перебоях с поставками вакцины. Родители вынуждены искать возможность вакцинироваться в других регионах, однако это не всегда возможно из-за отсутствия препарата в целом по стране. За восемь месяцев 2025 года случаи ветряной оспы были зарегистрированы во всех субъектах россии. В среднем по стране доля детей среди заболевших составляет 94,8 %

Также разведке стало известно о том, что необходимую вакцину – от пяти опасных заболеваний: дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции типа b – не получают даже новорожденные. Так, в детских поликлиниках Алтайского края остро не хватает вакцин "Пентаксим" и "Превенар 13". Россиянки, которые только что родили детей, пишут петиции о том, что вакцин не хватает и они вынуждены обращаться в частные клиники, оплачивая пять тысяч рублей за одну вакцину. Об этой же проблеме заявляли во Владимирской, Белгородской, Омской, Самарской, Курской областях и Тюмени.

Ирония в том, что в разгар эпидемий власти призывают граждан "не паниковать" и ответственно вакцинироваться – вот только вакцин нет. В лучших традициях "сверхдержавы" россияне получили не защиту от болезней, а очереди, отказы и пустые полки в поликлиниках. Им советуют беречь здоровье, но фактически оставляют один на один с эпидемиями – без выбора и без лекарств