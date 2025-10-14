росія зіткнулася з тим, що громадянам не вистачає вакцин. Проблема стосується не лише складних хвороб, ліки від яких тяжко дістати, – нині в рф стало важко дістати й вакцину від вітрянки, від якої стрімко росте захворюваність, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвідки, у рф батьки стикаються з серйозними труднощами у спробі вакцинувати дітей проти вітряної віспи. У деяких регіонах препарату немає як у державних, так і у приватних медичних установах. Нині складна ситуація у Свердловській, Воронезькій, Кіровській, Самарській та Челябінській областях і Татарстані.

Місцеві жителі повідомляють про тривалі перебої з поставками вакцини. Батьки змушені шукати можливість вакцинуватися в інших регіонах, однак це не завжди можливо через відсутність препарату загалом по країні. За вісім місяців 2025 року випадки вітряної віспи були зареєстровані в усіх суб'єктах росії. У середньому по країні частка дітей серед хворих становить 94,8 % - йдеться у повідомленні.

У рф підвищують податки та скорочують соцпрограми, щоб фінансувати війну і кремль - розвідка

Також розвідці стало відомо про те, що необхідну вакцину – від п’яти небезпечних захворювань: дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гемофільної інфекції типу b – не отримують навіть новонароджені. Так, у дитячих поліклініках Алтайського краю гостро не вистачає вакцин "Пентаксим" і "Превенар 13". росіянки, які щойно народили дітей, пишуть петиції про те, що вакцин не вистачає і вони змушені звертатися до приватних клінік, сплачуючи п’ять тисяч рублів за одну вакцину. Про цю ж проблему заявляли у Володимирській, Білгородській, Омській, Самарській, Курській областях і Тюмені.

Іронія в тому, що у розпал епідемій влада закликає громадян "не панікувати" й відповідально вакцинуватися – от тільки вакцин немає. У найкращих традиціях "наддержави" росіяни отримали не захист від хвороб, а черги, відмови та порожні полички у поліклініках. Їм радять берегти здоров’я, але фактично лишають сам на сам із епідеміями – без вибору і без ліків - резюмували в розвідці.

Підвищення ПДВ у росії призведе до закриття 20% пунктів видачі замовлень - розвідка