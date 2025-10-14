росія зіткнулася з дефіцитом вакцин від вітрянки та п'яти небезпечних хвороб - розвідка
Київ • УНН
росія відчуває дефіцит вакцин, зокрема від вітряної віспи, що призводить до зростання захворюваності. Також новонароджені не отримують необхідні щеплення від п'яти небезпечних захворювань, через що батьки змушені звертатися до приватних клінік.
росія зіткнулася з тим, що громадянам не вистачає вакцин. Проблема стосується не лише складних хвороб, ліки від яких тяжко дістати, – нині в рф стало важко дістати й вакцину від вітрянки, від якої стрімко росте захворюваність, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Деталі
За даними розвідки, у рф батьки стикаються з серйозними труднощами у спробі вакцинувати дітей проти вітряної віспи. У деяких регіонах препарату немає як у державних, так і у приватних медичних установах. Нині складна ситуація у Свердловській, Воронезькій, Кіровській, Самарській та Челябінській областях і Татарстані.
Місцеві жителі повідомляють про тривалі перебої з поставками вакцини. Батьки змушені шукати можливість вакцинуватися в інших регіонах, однак це не завжди можливо через відсутність препарату загалом по країні. За вісім місяців 2025 року випадки вітряної віспи були зареєстровані в усіх суб'єктах росії. У середньому по країні частка дітей серед хворих становить 94,8 %
Також розвідці стало відомо про те, що необхідну вакцину – від п’яти небезпечних захворювань: дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гемофільної інфекції типу b – не отримують навіть новонароджені. Так, у дитячих поліклініках Алтайського краю гостро не вистачає вакцин "Пентаксим" і "Превенар 13". росіянки, які щойно народили дітей, пишуть петиції про те, що вакцин не вистачає і вони змушені звертатися до приватних клінік, сплачуючи п’ять тисяч рублів за одну вакцину. Про цю ж проблему заявляли у Володимирській, Білгородській, Омській, Самарській, Курській областях і Тюмені.
Іронія в тому, що у розпал епідемій влада закликає громадян "не панікувати" й відповідально вакцинуватися – от тільки вакцин немає. У найкращих традиціях "наддержави" росіяни отримали не захист від хвороб, а черги, відмови та порожні полички у поліклініках. Їм радять берегти здоров’я, але фактично лишають сам на сам із епідеміями – без вибору і без ліків
