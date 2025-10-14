росія зіткнулася з дефіцитом вакцин від вітрянки та п'яти небезпечних хвороб - розвідка

$41.610.01
48.130.03
ukenru
13:31 • 3410 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 4990 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 11833 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 8350 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 13469 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 10314 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 9664 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28 • 12163 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 14582 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 14077 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
72%
751мм
Популярнi новини
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу14 жовтня, 04:29 • 31989 перегляди
8 дітей проживали без вікон, дверей та їжі, батько вбив власну дочку: бездіяльність служб коштує дітям життя - Лубінець14 жовтня, 04:44 • 8112 перегляди
Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla14 жовтня, 05:59 • 10217 перегляди
Алек Болдвін та його брат потрапили в ДТП на трасі поблизу Нью-Йорка14 жовтня, 06:35 • 12132 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано14 жовтня, 07:09 • 21715 перегляди
Публікації
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 3414 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 11836 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 13471 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 55107 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 55214 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Геннадій Труханов
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Одеса
Реклама
УНН Lite
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 2394 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 3068 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 26919 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 31624 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 33016 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Т-72
Т-90
F-22 Raptor
Financial Times

росія зіткнулася з дефіцитом вакцин від вітрянки та п'яти небезпечних хвороб - розвідка

Київ • УНН

 • 646 перегляди

росія відчуває дефіцит вакцин, зокрема від вітряної віспи, що призводить до зростання захворюваності. Також новонароджені не отримують необхідні щеплення від п'яти небезпечних захворювань, через що батьки змушені звертатися до приватних клінік.

росія зіткнулася з дефіцитом вакцин від вітрянки та п'яти небезпечних хвороб - розвідка

росія зіткнулася з тим, що громадянам не вистачає вакцин. Проблема стосується не лише складних хвороб, ліки від яких тяжко дістати, – нині в рф стало важко дістати й вакцину від вітрянки, від якої стрімко росте захворюваність, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвідки, у рф батьки стикаються з серйозними труднощами у спробі вакцинувати дітей проти вітряної віспи. У деяких регіонах препарату немає як у державних, так і у приватних медичних установах. Нині складна ситуація у Свердловській, Воронезькій, Кіровській, Самарській та Челябінській областях і Татарстані.

Місцеві жителі повідомляють про тривалі перебої з поставками вакцини. Батьки змушені шукати можливість вакцинуватися в інших регіонах, однак це не завжди можливо через відсутність препарату загалом по країні. За вісім місяців 2025 року випадки вітряної віспи були зареєстровані в усіх суб'єктах росії. У середньому по країні частка дітей серед хворих становить 94,8 % 

- йдеться у повідомленні.

У рф підвищують податки та скорочують соцпрограми, щоб фінансувати війну і кремль - розвідка08.10.25, 16:02 • 2625 переглядiв

Також розвідці стало відомо про те, що необхідну вакцину – від п’яти небезпечних захворювань: дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гемофільної інфекції типу b – не отримують навіть новонароджені. Так, у дитячих поліклініках Алтайського краю гостро не вистачає вакцин "Пентаксим" і "Превенар 13". росіянки, які щойно народили дітей, пишуть петиції про те, що вакцин не вистачає і вони змушені звертатися до приватних клінік, сплачуючи п’ять тисяч рублів за одну вакцину. Про цю ж проблему заявляли у Володимирській, Білгородській, Омській, Самарській, Курській областях і Тюмені.

Іронія в тому, що у розпал епідемій влада закликає громадян "не панікувати" й відповідально вакцинуватися – от тільки вакцин немає. У найкращих традиціях "наддержави" росіяни отримали не захист від хвороб, а черги, відмови та порожні полички у поліклініках. Їм радять берегти здоров’я, але фактично лишають сам на сам із епідеміями – без вибору і без ліків 

- резюмували в розвідці.

Підвищення ПДВ у росії призведе до закриття 20% пунктів видачі замовлень - розвідка09.10.25, 15:40 • 2586 переглядiв

Антоніна Туманова

Здоров'яНовини Світу
Курська область