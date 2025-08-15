Ціни на газ у Європі впали до цьогорічних мінімумів на тлі зустрічі Трампа та путіна - Bloomberg

Ціни на природний газ у Європі знизилися до травневих мінімумів. Це сталося на тлі очікуваного саміту президентів США та рф, який може вплинути на енергетичний ринок.

Ціни на природний газ у Європі впали до найнижчого рівня з травня на тлі очікуваного історичного саміту між президентами США та лідера росії, який може стати першим кроком до припинення війни в Україні та стабілізації енергетичного ринку. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН. Деталі Ф'ючерси на газ в Амстердамі з початку місяця впали приблизно на 10%, хоча експерти зазначають, що повернення російських поставок до Європи залишається малоймовірним навіть у разі укладення мирної угоди. Попри зниження цін, газ у Європі все ще торгується вище рівнів до енергетичної кризи 2022 року. Регіон отримує більшість поставок з віддалених постачальників, включно зі США та Катаром, і менше ніж п’ята частина минулорічного імпорту надійшла з росії. Водночас можливе відновлення російських проєктів зі зрідженого природного газу, включно з Arctic LNG 2 та іншими заводами, може збільшити глобальні поставки на 50% до 2030 року за умови скасування санкцій. Ступінь будь-якого послаблення енергетичних санкцій залежатиме від масштабів припинення вогню під керівництвом путіна, перевіреного припинення війни в Україні та переконливих зобов’язань щодо відбудови на неокупованій українській території - сказав Клаудіо Штойер, старший науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень. Напередодні саміту адміністрація Трампа пом’якшувала очікування прориву, зазначаючи, що реальний вплив на постачання енергоносіїв можливий лише за умови тривалого миру та участі президента України Володимира Зеленського у наступних переговорах. Тим часом США продовжують стимулювати Європу купувати більше СПГ із США, а континент планує повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв до кінця 2027 року. Аналітики зазначають, що ціни на газ можуть відновитися через ринок, який переоцінює швидке повернення російського газу, або у разі посилення санкцій щодо Москви. На користь Європи наразі грає стабільне наповнення газових сховищ – на 73% від ємності цього року. Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості