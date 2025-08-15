$41.450.06
Ексклюзив
08:34 • 6474 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
04:50 • 37586 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 74803 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 37170 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 153625 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 182591 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 92590 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 92611 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 85564 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 186490 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ціни на газ у Європі впали до цьогорічних мінімумів на тлі зустрічі Трампа та путіна - Bloomberg

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Ціни на природний газ у Європі знизилися до травневих мінімумів. Це сталося на тлі очікуваного саміту президентів США та рф, який може вплинути на енергетичний ринок.

Ціни на газ у Європі впали до цьогорічних мінімумів на тлі зустрічі Трампа та путіна - Bloomberg

Ціни на природний газ у Європі впали до найнижчого рівня з травня на тлі очікуваного історичного саміту між президентами США та лідера росії, який може стати першим кроком до припинення війни в Україні та стабілізації енергетичного ринку. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на газ в Амстердамі з початку місяця впали приблизно на 10%, хоча експерти зазначають, що повернення російських поставок до Європи залишається малоймовірним навіть у разі укладення мирної угоди.

Попри зниження цін, газ у Європі все ще торгується вище рівнів до енергетичної кризи 2022 року. Регіон отримує більшість поставок з віддалених постачальників, включно зі США та Катаром, і менше ніж п’ята частина минулорічного імпорту надійшла з росії. Водночас можливе відновлення російських проєктів зі зрідженого природного газу, включно з Arctic LNG 2 та іншими заводами, може збільшити глобальні поставки на 50% до 2030 року за умови скасування санкцій.

Ступінь будь-якого послаблення енергетичних санкцій залежатиме від масштабів припинення вогню під керівництвом путіна, перевіреного припинення війни в Україні та переконливих зобов’язань щодо відбудови на неокупованій українській території

- сказав Клаудіо Штойер, старший науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень.

Напередодні саміту адміністрація Трампа пом’якшувала очікування прориву, зазначаючи, що реальний вплив на постачання енергоносіїв можливий лише за умови тривалого миру та участі президента України Володимира Зеленського у наступних переговорах. Тим часом США продовжують стимулювати Європу купувати більше СПГ із США, а континент планує повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв до кінця 2027 року.

Аналітики зазначають, що ціни на газ можуть відновитися через ринок, який переоцінює швидке повернення російського газу, або у разі посилення санкцій щодо Москви. На користь Європи наразі грає стабільне наповнення газових сховищ – на 73% від ємності цього року.

Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості15.08.25, 09:37 • 7238 переглядiв

Степан Гафтко

Економіка
Володимир Путін
Reuters
Bloomberg
Дональд Трамп
Катар
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна