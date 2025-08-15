$41.450.06
Эксклюзив
09:59 • 3516 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 9992 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 13440 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
04:50 • 48070 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 85162 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 46469 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 170982 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 195551 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 95304 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 94750 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
Цены на газ в Европе упали до минимумов этого года на фоне встречи Трампа и путина - Bloomberg

Киев • УНН

 • 4476 просмотра

Цены на природный газ в Европе снизились до майских минимумов. Это произошло на фоне ожидаемого саммита президентов США и рф, который может повлиять на энергетический рынок.

Цены на газ в Европе упали до минимумов этого года на фоне встречи Трампа и путина - Bloomberg

Цены на природный газ в Европе упали до самого низкого уровня с мая на фоне ожидаемого исторического саммита между президентами США и лидером россии, который может стать первым шагом к прекращению войны в Украине и стабилизации энергетического рынка. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на газ в Амстердаме с начала месяца упали примерно на 10%, хотя эксперты отмечают, что возвращение российских поставок в Европу остается маловероятным даже в случае заключения мирного соглашения.

Несмотря на снижение цен, газ в Европе все еще торгуется выше уровней до энергетического кризиса 2022 года. Регион получает большинство поставок от удаленных поставщиков, включая США и Катар, и менее пятой части прошлогоднего импорта поступило из россии. В то же время возможное возобновление российских проектов по сжиженному природному газу, включая Arctic LNG 2 и другие заводы, может увеличить глобальные поставки на 50% к 2030 году при условии отмены санкций.

Степень любого ослабления энергетических санкций будет зависеть от масштабов прекращения огня под руководством путина, проверенного прекращения войны в Украине и убедительных обязательств по восстановлению на неоккупированной украинской территории

- сказал Клаудио Штойер, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

Накануне саммита администрация Трампа смягчала ожидания прорыва, отмечая, что реальное влияние на поставки энергоносителей возможно лишь при условии длительного мира и участия президента Украины Владимира Зеленского в последующих переговорах. Тем временем США продолжают стимулировать Европу покупать больше СПГ из США, а континент планирует полностью отказаться от импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.

Аналитики отмечают, что цены на газ могут восстановиться из-за рынка, который переоценивает быстрое возвращение российского газа, или в случае ужесточения санкций в отношении москвы. В пользу Европы сейчас играет стабильное наполнение газовых хранилищ – на 73% от емкости в этом году.

Саммит Трампа и путина: Reuters узнало о возможных договоренностях15.08.25, 09:37 • 7932 просмотра

Степан Гафтко

Экономикаполитика
Владимир Путин
Reuters
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Катар
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина