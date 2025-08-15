Цены на газ в Европе упали до минимумов этого года на фоне встречи Трампа и путина - Bloomberg

Цены на природный газ в Европе упали до самого низкого уровня с мая на фоне ожидаемого исторического саммита между президентами США и лидером россии, который может стать первым шагом к прекращению войны в Украине и стабилизации энергетического рынка. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на газ в Амстердаме с начала месяца упали примерно на 10%, хотя эксперты отмечают, что возвращение российских поставок в Европу остается маловероятным даже в случае заключения мирного соглашения.

Несмотря на снижение цен, газ в Европе все еще торгуется выше уровней до энергетического кризиса 2022 года. Регион получает большинство поставок от удаленных поставщиков, включая США и Катар, и менее пятой части прошлогоднего импорта поступило из россии. В то же время возможное возобновление российских проектов по сжиженному природному газу, включая Arctic LNG 2 и другие заводы, может увеличить глобальные поставки на 50% к 2030 году при условии отмены санкций.

Степень любого ослабления энергетических санкций будет зависеть от масштабов прекращения огня под руководством путина, проверенного прекращения войны в Украине и убедительных обязательств по восстановлению на неоккупированной украинской территории - сказал Клаудио Штойер, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

Накануне саммита администрация Трампа смягчала ожидания прорыва, отмечая, что реальное влияние на поставки энергоносителей возможно лишь при условии длительного мира и участия президента Украины Владимира Зеленского в последующих переговорах. Тем временем США продолжают стимулировать Европу покупать больше СПГ из США, а континент планирует полностью отказаться от импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.

Аналитики отмечают, что цены на газ могут восстановиться из-за рынка, который переоценивает быстрое возвращение российского газа, или в случае ужесточения санкций в отношении москвы. В пользу Европы сейчас играет стабильное наполнение газовых хранилищ – на 73% от емкости в этом году.

