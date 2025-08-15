Саммит Трампа и путина: Reuters узнало о возможных договоренностях
Киев • УНН
Источник, близкий к кремлю, сообщил о возможных договоренностях между Трампом и путиным на саммите 15 августа на Аляске. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.
На саммите президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина возможны определенные договоренности, со ссылкой на источник сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Источник, близкий к кремлю, сообщил агентству, что, похоже, обе стороны заранее смогли найти какие-то точки соприкосновения, которые пока не были обозначены.
Похоже, что завтра (в пятницу) некоторые условия будут согласованы, поскольку Трампу нельзя отказать, а мы не имеем возможности отказать (из-за давления санкций)
Напомним
Президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин собираются на саммит на Аляске в пятницу, 15 августа.
По данным Белого дома, встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.