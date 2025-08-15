Саммит Трампа и путина: Reuters узнало о возможных договоренностях

На саммите президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина возможны определенные договоренности, со ссылкой на источник сообщает Reuters, пишет УНН.

Источник, близкий к кремлю, сообщил агентству, что, похоже, обе стороны заранее смогли найти какие-то точки соприкосновения, которые пока не были обозначены.

Похоже, что завтра (в пятницу) некоторые условия будут согласованы, поскольку Трампу нельзя отказать, а мы не имеем возможности отказать (из-за давления санкций)