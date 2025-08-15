$41.450.06
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и Путина
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 года
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
Саммит Трампа и путина: Reuters узнало о возможных договоренностях

Киев • УНН

 • 4288 просмотра

Источник, близкий к кремлю, сообщил о возможных договоренностях между Трампом и путиным на саммите 15 августа на Аляске. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Саммит Трампа и путина: Reuters узнало о возможных договоренностях

На саммите президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина возможны определенные договоренности, со ссылкой на источник сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Источник, близкий к кремлю, сообщил агентству, что, похоже, обе стороны заранее смогли найти какие-то точки соприкосновения, которые пока не были обозначены.

Похоже, что завтра (в пятницу) некоторые условия будут согласованы, поскольку Трампу нельзя отказать, а мы не имеем возможности отказать (из-за давления санкций)

- сказал источник, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности вопроса.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин собираются на саммит на Аляске в пятницу, 15 августа.

По данным Белого дома, встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп