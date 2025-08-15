Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості

$41.510.09
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 42224 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 21715 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 107248 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 131098 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 71940 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 71932 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 70939 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 178013 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 94061 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнуванняVideo14 серпня, 23:18 • 32903 перегляди
Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на АлясціVideo14 серпня, 23:40 • 11362 перегляди
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo02:24 • 45206 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти02:40 • 20426 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto03:23 • 20221 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 107303 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 157984 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 131164 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 79036 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі14 серпня, 12:29 • 84694 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Ізраїль
Донецька область
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 48251 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 133896 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 84968 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 103310 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 153478 перегляди
Шахед-136
Facebook
Іскандер (ОТРК)
Brent
WhatsApp

Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості

Київ • УНН

 • 2664 перегляди

Джерело, близьке до Кремля, повідомило про можливі домовленості між Трампом і Путіним на саміті 15 серпня на Алясці. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості

На саміті президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна можливі певні домовленості, з посиланням на джерело повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Джерело, близьке до кремля, повідомило агентству, що, схоже, обидві сторони заздалегідь змогли знайти якісь точки дотику, які поки не були означені.

Схоже, що завтра (у п'ятницю) деякі умови будуть узгоджені, оскільки Трампу не можна відмовити, а ми не маємо можливості відмовити (через тиск санкцій)

- сказало джерело, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп і глава кремля володимир путін збираються на саміт на Алясці у п'ятницю, 15 серпня.

За даними Білого дому, зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп