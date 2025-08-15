Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості
Київ • УНН
Джерело, близьке до Кремля, повідомило про можливі домовленості між Трампом і Путіним на саміті 15 серпня на Алясці. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
На саміті президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна можливі певні домовленості, з посиланням на джерело повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Джерело, близьке до кремля, повідомило агентству, що, схоже, обидві сторони заздалегідь змогли знайти якісь точки дотику, які поки не були означені.
Схоже, що завтра (у п'ятницю) деякі умови будуть узгоджені, оскільки Трампу не можна відмовити, а ми не маємо можливості відмовити (через тиск санкцій)
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп і глава кремля володимир путін збираються на саміт на Алясці у п'ятницю, 15 серпня.
За даними Білого дому, зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.