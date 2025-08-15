Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості

На саміті президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна можливі певні домовленості, з посиланням на джерело повідомляє Reuters, пише УНН.

Джерело, близьке до кремля, повідомило агентству, що, схоже, обидві сторони заздалегідь змогли знайти якісь точки дотику, які поки не були означені.

Схоже, що завтра (у п'ятницю) деякі умови будуть узгоджені, оскільки Трампу не можна відмовити, а ми не маємо можливості відмовити (через тиск санкцій)