Ціни на бензин у росії знизились на 0,2% після атак дронів на НПЗ - Bloomberg
Київ • УНН
Середні роздрібні ціни на бензин у росії знизилися на 0,2% до 65,34 рублів за літр. Це пов'язано зі зниженням попиту та відновленням роботи НПЗ після атак дронів.
У росії вперше за більш ніж рік знизились ціни на бензин через інтенсивні атаки українських дронів на нафтопереробні заводи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Середні роздрібні ціни на бензин по всій країні знизилися на 0,2% до 65,34 рублів ($0,80) за літр у період з 6 по 10 листопада порівняно з періодом з 28 жовтня по 5 листопада. У шести з восьми російських федеральних округів - від чорноморського узбережжя до сибіру - зафіксували зниження цін. Ще у двох федеральних округах ціни зросли, але повільнішими темпами.
Як зазначає Bloomberg, дане падіння пов'язане з сезонним зниженням попиту та деяким відновленням роботи нафтопереробних заводів, адже кілька російських виробників палива завершили технічне обслуговування або відновили пошкодження після атак українських дронів.
Нагадаємо
13 листопада в місті нижньокамськ республіки татарстан в росії пролунали вибухи. Була пошкоджена установка атмосферно-вакуумної перегонки нафти.