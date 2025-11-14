$42.060.03
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
09:52 • 30331 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
09:52 • 30334 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 267046 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 219214 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 98741 перегляди
Ціни на бензин у росії знизились на 0,2% після атак дронів на НПЗ - Bloomberg

Київ • УНН

Середні роздрібні ціни на бензин у росії знизилися на 0,2% до 65,34 рублів за літр. Це пов'язано зі зниженням попиту та відновленням роботи НПЗ після атак дронів.

Ціни на бензин у росії знизились на 0,2% після атак дронів на НПЗ - Bloomberg

У росії вперше за більш ніж рік знизились ціни на бензин через інтенсивні атаки українських дронів на нафтопереробні заводи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Середні роздрібні ціни на бензин по всій країні знизилися на 0,2% до 65,34 рублів ($0,80) за літр у період з 6 по 10 листопада порівняно з періодом з 28 жовтня по 5 листопада. У шести з восьми російських федеральних округів - від чорноморського узбережжя до сибіру - зафіксували зниження цін. Ще у двох федеральних округах ціни зросли, але повільнішими темпами.

Як зазначає Bloomberg, дане падіння пов'язане з сезонним зниженням попиту та деяким відновленням роботи нафтопереробних заводів, адже кілька російських виробників палива завершили технічне обслуговування або відновили пошкодження після атак українських дронів.

Нагадаємо

13 листопада в місті нижньокамськ республіки татарстан в росії пролунали вибухи. Була пошкоджена установка атмосферно-вакуумної перегонки нафти.

Євген Устименко

