Цены на бензин в россии снизились на 0,2% после атак дронов на НПЗ - Bloomberg
Киев • УНН
Средние розничные цены на бензин в россии снизились на 0,2% до 65,34 рубля за литр. Это связано со снижением спроса и возобновлением работы НПЗ после атак дронов.
В россии впервые за более чем год снизились цены на бензин из-за интенсивных атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Средние розничные цены на бензин по всей стране снизились на 0,2% до 65,34 рубля ($0,80) за литр в период с 6 по 10 ноября по сравнению с периодом с 28 октября по 5 ноября. В шести из восьми российских федеральных округов - от черноморского побережья до сибири - зафиксировали снижение цен. Еще в двух федеральных округах цены выросли, но более медленными темпами.
Как отмечает Bloomberg, данное падение связано с сезонным снижением спроса и некоторым возобновлением работы нефтеперерабатывающих заводов, ведь несколько российских производителей топлива завершили техническое обслуживание или восстановили повреждения после атак украинских дронов.
Напомним
13 ноября в городе нижнекамск республики татарстан в россии прогремели взрывы. Была повреждена установка атмосферно-вакуумной перегонки нефти.