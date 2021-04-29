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Ціна за нову хвилю агресії: Кулеба прокоментував критичну резолюцію ЄС

Київ • УНН

 • 37197 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Вдячний Європарламенту за чітку відповідь на загрози безпеці Європи з боку РФ. Саме до цих сигналів закликала Україна, аби показати РФ можливу ціну за нову хвилю агресії. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи резолюцію ЄС, передає УНН.

Деталі

Кулеба подякував Європарламенту за чітку відповідь на загрози безпеці Європи з боку РФ.

Росія має згорнути агресію проти України. Незаконна блокада у Чорному та Азовському морях має бути завершена. Україна вітає заклик запровадити постійний моніторинг навігації у Керченській протоці, зазначив міністр.

Цитата

"Саме до цих сигналів закликала Україна, аби показати РФ можливу ціну за нову хвилю агресії: нафтове/газове ембарго, відключення від SWIFT, блокування рахунків російських олігархів. Україна також вітає заклик зупинити будівництво Північного потоку 2, проєкти Росатому в Європі", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо

Депутати Європарламенту на пленарному засіданні у четвер, 29 квітня, ухвалили критичну резолюцію щодо Росії. Документ засуджує дії РФ щодо Чехії та України, а також позбавлення волі опозиційного до президента РФ Володимира Путіна політика Олексія Навального. За проголосували 569 із 682 присутніх європарламентарів, проти - 67.

Доповнення

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

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