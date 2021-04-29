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Європарламент закликав відключити Росію від SWIFT в разі її вторгнення в Україну

Європарламент закликав відключити Росію від SWIFT в разі її вторгнення в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Депутати Європарламенту на пленарному засіданні у четвер, 29 квітня, ухвалили критичну резолюцію щодо Росії. Документ засуджує дії РФ щодо Чехії та України, а також позбавлення волі опозиційного до президента РФ Володимира Путіна політика Олексія Навального. За проголосували 569 із 682 присутніх європарламентарів, проти - 67, передає УНН.

Європарламент, зокрема, закликав вислати російських дипломатів і зупинити "Північний потік-2", а в разі збройного вторгнення РФ на територію України - виключення країни з платіжної системи SWIFT, а також заморожування всіх європейських активів близьких до російської влади олігархів та їхніх сімей.

Ключові заклики резолюції

Єропарламент у резолюції:

  • вважає, що ЄС повинен зробити висновки з глибоко тривожного нарощування російської військової міці на кордоні з Україною, яке було припинено в п'ятницю, 23 квітня; наполягає на тому, що повернення російських військ від кордону з Україною назад на місця їх постійної дислокації має бути здійснене повністю і без зволікання; вимагає, щоб Росія негайно припинила практику невиправданого нарощування військової міці, спрямовану на загрозу її сусідам, припинила всі триваючі провокації і утримувалася від майбутніх провокацій, а також деескалацію ситуації шляхом виведення своїх сил на їх постійні бази відповідно до своїх міжнародних зобов'язань; знову заявляє, що нарощування російської військової міці також становить загрозу для європейської стабільності, безпеки і миру, тому діалог ЄС з питань безпеки з Україною повинен бути амбітним і сприяти злагодженій оцінці безпекових викликів на місцях; підкреслює, що дружні країни повинні посилити свою військову підтримку Україні і надати їй оборонну зброю, що відповідає статті 51 Статуту ООН, яка дозволяє індивідуальну та колективну самооборону; закликає Росію вивести свої війська з так званих "Л/ДНР" і повернути Україні контроль над Автономною Республікою Крим і містом Севастополем;
  • вимагає від ЄС зменшити залежність від російських енергоносіїв та закликає інституції ЄС та всі держави-члени припинити завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" та вимагати зупинки будівництва суперечливих атомних електростанцій, які будує Росатом;
  • закликає Росію дотримуватися своїх зобов'язань за Конвенцією ООН з морського права та гарантувати свободу судноплавства та транзитного переходу через міжнародну протоку до портів Азовського моря; закликає ЄС у тісній співпраці з державами-членами та іншими міжнародними партнерами розробити постійний моніторинг проходу всіх суден, що проходять через Керченську протоку;
  • закликає Росію та підтримуваних Росією сепаратистів дотримуватися угоди про припинення вогню; закликає Росію виконувати положення Мінських домовленостей та конструктивно брати участь у Нормандському процесі та Тристоронній контактній групі; наголошує на необхідності політичного вирішення конфлікту на сході України та посилення ролі ЄС у мирному вирішенні конфлікту;
  • підкреслює, що якби таке військове нарощування в майбутньому трансформувалось у вторгнення Російської Федерації в Україну, ЄС повинен чітко вказати, що ціна за таке порушення міжнародного права та норм буде суворою; тому наполягає на тому, що за таких обставин імпорт нафти і газу з Росії до ЄС негайно припинявся, тоді як Росію слід було б відключити від платіжної системи SWIFT, а всі активи в ЄС олігархів, наближених до російської влади, та їх сімей у ЄС - заморозити та скасувати їх візи;
  • знову підтверджує свою підтримку міжнародного розслідування обставин трагічного збиття рейсу MH17 Малайзійських авіаліній, що, можливо, може становити військовий злочин, і повторює свій заклик притягнути винних до відповідальності;
  • висловлює свою глибоку солідарність з народом та владою Чехії після російського нападу, здійсненого на території ЄС, та необгрунтованої та непропорційної висилки 20 чеських дипломатів з Росії; висловлює підтримку рішенню чеської влади зрівняти кількість співробітників посольства Росії в Чехії з кількістю співробітників посольства Чехії в Росії, засуджує подальші погрози Російської Федерації щодо Чехії; закликає держави-члени ЄС, за прикладом справи Скрипаля, приступити до скоординованого вислання російських дипломатів;
  • закликає до негайного і беззастережного звільнення Олексія Навального,.. а також всіх осіб, затриманих під час протестів на підтримку його звільнення або його антикорупційної кампанії; підкреслює, що всі особи, які беруть участь в судовому переслідуванні, винесенні вироку і жорстокому поводженні з Олексієм Навальним, повинні підпадати під санкції відповідно до режиму санкцій ЄС за порушення прав людини. Нагадує російській владі і особисто президенту Путіну як главі російської держави, що вони несуть повну відповідальність за турботу про життя і фізичну недоторканність Олексія Навального і повинні вжити всіх необхідних заходів для захисту його фізичного і психічного здоров'я і благополуччя; продовжує закликати президента Путіна і російську владу розслідувати, притягти до відповідальності винних у замаху на його вбивство.

Реакція України

"Дуже сильна резолюція Європарламенту з чітким посланням Кремлю: всі дії мають наслідки. Росія повинна бути притягнута до відповідальності, в тому числі за ескалацію конфлікту на Донбасі. Санкції повинні бути посилені, а політичний проект "Північний потік - 2" - зупинений. Депутати Європарламенту закликають Росію дотримуватися режиму припинення вогню і виконувати Мінські угоди. Україна буде продовжувати нарощувати військову стійкість, щоб мати можливість захистити себе. Вітаємо положення про те, що Україна повинна отримувати військову підтримку і оборонну зброю", - відзначила з цього приводу віце-прем’єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Twitter.

Доповнення

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

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