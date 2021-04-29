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Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае ее вторжения в Украину

Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае ее вторжения в Украину

Киев  •  УНН

 • 27504 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Депутаты Европарламента на пленарном заседании в четверг, 29 апреля, приняли критическую резолюцию по России. Документ осуждает действия РФ в отношении Чехии и Украины, а также лишение свободы оппозиционного к президенту РФ Владимиру Путину политика Алексея Навального. За проголосовали 569 из 682 присутствующих европарламентариев, против - 67, передает УНН.

Европарламент, в частности, призвал выслать российских дипломатов и остановить "Северный поток-2", а в случае вооруженного вторжения РФ на территорию Украины - исключение страны из платежной системы SWIFT, а также замораживание всех европейских активов близких к российской власти олигархов и их семей.

Ключевые призывы резолюции

Еропарламент в резолюции:

  • считает, что ЕС должен сделать из глубоко беспокоящего наращивания российской военной мощи на границе с Украиной, которое было приостановлено в пятницу, 23 апреля; настаивает на том, что возвращение российских войск от границы с Украиной обратно на места их постоянной дислокации должно быть произведено полностью и без промедления; требует, чтобы Россия немедленно прекратила практику неоправданного наращивания военной мощи, направленную на угрозу ее соседям, прекратила все продолжающиеся провокации и воздерживалась от будущих провокаций, а также деэскалацию ситуации путем вывода своих сил на их постоянные базы в соответствии со своими международными обязательствами; вновь заявляет, что наращивание российской военной мощи также представляет угрозу для европейской стабильности, безопасности и мира, поэтому диалог ЕС по вопросам безопасности с Украиной должен быть амбициозным и способствовать слаженной оценке вызовов по безопасности на местах; подчеркивает, что дружественные страны должны усилить свою военную поддержку Украине и предоставить ей оборонительное оружие, что соответствует статье 51 Устава ООН, которая позволяет индивидуальную и коллективную самооборону; призывает Россию вывести свои войска из так называемых "Л/ДНР" и вернуть Украине контроль над Автономной Республикой Крым и городом Севастополем;
  • требует от ЕС снизить зависимость от российских энергоносителей и призывает институты ЕС и государства-члены прекратить завершение строительства газопровода "Северный поток-2" и требовать остановки строительства вызывающих противоречия атомных электростанций, что строит Росатом;
  • призывает Россию соблюдать свои обязательства по Конвенции ООН по морскому праву и гарантировать свободу судоходства и транзитного перехода через международный пролив к портам Азовского моря; призывает ЕС в тесном сотрудничестве с государствами-членами и другими международными партнерами разработать постоянный мониторинг прохода всех судов, проходящих через Керченский пролив;
  • призывает Россию и поддерживаемых Россией сепаратистов соблюдать соглашение о прекращении огня; призывает Россию выполнять положения Минских договоренностей и конструктивно участвовать в Нормандской процессе и Трехсторонней контактной группе; подчеркивает необходимость политического решения конфликта на востоке Украины и усиления роли ЕС в мирном разрешении конфликта;
  • подчеркивает, что если бы такое военное наращивание в будущем трансформировалось во вторжение Российской Федерации в Украину, ЕС должен четко указать, что цена за такое нарушение международного права и норм будет суровой; поэтому настаивает на том, что при таких обстоятельствах импорт нефти и газа из России в ЕС немедленно прекращался, тогда как Россию следовало бы отключить от платежной системы SWIFT, а все активы в ЕС олигархов, приближенных к российской власти, и их семей в ЕС - заморозить и отменить их визы;
  • вновь подтверждает свою поддержку международного расследования обстоятельств трагического сбития рейса MH17 Малайзийских авиалиний, что, возможно, может составлять военное преступление, и повторяет свой призыв привлечь виновных к ответственности;
  • выражает свою глубокую солидарность с народом и властью Чехии после российского нападения, совершенного на территории ЕС, и необоснованной и непропорциональной высылки 20 чешских дипломатов из России; выражает поддержку решению чешских властей уравнять количество сотрудников посольства России в Чехии с количеством сотрудников посольства Чехии в России, осуждает дальнейшие угрозы Российской Федерации в отношении Чехии; призывает государства-члены ЕС, по примеру дела Скрипаля, приступить к скоординированной высылке российских дипломатов;
  • призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального,.. а также всех лиц, задержанных во время протестов в поддержку его освобождения или его антикоррупционной кампании; подчеркивает, что все лица, участвующие в судебном преследовании, вынесении приговора и жестоком обращении с Алексеем Навальным, должны подлежать санкциям в соответствии с режимом санкций ЕС за нарушения прав человека. Напоминает российским властям и лично президенту Путину как главе российского государства, что они несут полную ответственность за заботу о жизни и физической неприкосновенности Алексея Навального и должны принять все необходимые меры для защиты его физического и психического здоровья и благополучия; продолжает призывать президента Путина и российские власти расследовать, привлечь к ответственности виновных в покушении на его убийство.

Реакция Украины

"Очень сильная резолюция Европарламента с четким посланием Кремлю: все действия имеют последствия. Россия должна быть привлечена к ответственности, в том числе за эскалацию конфликта на Донбассе. Санкции должны быть усилены, а политический проект "Северный поток - 2" - остановлен. Депутаты Европарламента призывают Россию соблюдать режим прекращения огня и выполнять Минские соглашения. Украина будет продолжать наращивать военную устойчивость, чтобы иметь возможность защитить себя. Поздравляем положение о том, что Украина должна получать военную поддержку и оборонительное оружие", - отметила по этому поводу вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Twitter.

Дополнение

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск. Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

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