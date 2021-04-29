Цена за новую волну агрессии: Кулеба прокомментировал критическую резолюцию ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Благодарен Европарламенту за четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ. Именно к этим сигналам призвала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя резолюцию ЕС, передает УНН.
Детали
Кулеба поблагодарил Европарламент за четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ.
Россия должна свернуть агрессию против Украины. Незаконная блокада в Черном и Азовском морях должна быть завершена. Украина приветствует призыв ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе, отметил министр.
Цитата
"Именно к этим сигналам призвала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии: нефтяное/ газовое эмбарго, отключение от SWIFT, блокирование счетов российских олигархов. Украина также приветствует призыв остановить строительство Северного потока 2, проекты Росатома в Европе", - резюмировал Кулеба.
Напомним
Депутаты Европарламента на пленарном заседании в четверг, 29 апреля, приняли критическую резолюцию по России. Документ осуждает действия РФ по Чехии и Украине, а также лишение свободы оппозиционного к президенту РФ Владимиру Путину политика Алексея Навального. За проголосовали 569 из 682 присутствующих европарламентариев, против - 67.
Дополнение
Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск. Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.