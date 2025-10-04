Це одна з найжорстокіших російських тактик - так званий "подвійний удар": Сибіга про атаку рф по потягах у Шостці
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про прицільні удари російських дронів по пасажирських потягах у Шостці. Він назвав це "подвійним ударом", спрямованим на рятувальників та людей, що евакуюються.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслює, що ворог наніс прицільні та навмисні удари дронами по пасажирських потягах у Шостці. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Це були прицільні та навмисні удари російських дронів по пасажирських потягах у Шостці, Сумська область. Не один, а два удари підряд. Це одна з найжорстокіших російських тактик — так званий "подвійний удар", коли другий удар потрапляє по рятувальниках і людям, що евакуюються
За словами Сибіги, "російські терористи мають отримати жорстку відповідь за цей навмисний і брутальний терор проти цивільних; слів недостатньо, потрібні нові нищівні санкції. Потрібне нове посилення підтримки України. Це можна зробити і потрібно зробити, щоб підвищити ціну цієї війни для росії".
"путін має відчути особисту небезпеку продовження цієї війни для себе та свого режиму", - зазначив глава МЗС.
Внаслідок ударів російських військ по пасажирських потягах у Шостці госпіталізовано щонайменше 8 людей, за даними Офісу Генпрокурора. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про близько 30 постраждалих та госпіталізованих.