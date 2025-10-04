Это одна из самых жестоких российских тактик — так называемый "двойной удар": Сибига об атаке рф по поездам в Шостке
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о прицельных ударах российских дронов по пассажирским поездам в Шостке. Он назвал это "двойным ударом", направленным на спасателей и эвакуирующихся людей.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивает, что враг нанес прицельные и преднамеренные удары дронами по пассажирским поездам в Шостке. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Это были прицельные и преднамеренные удары российских дронов по пассажирским поездам в Шостке, Сумская область. Не один, а два удара подряд. Это одна из самых жестоких российских тактик — так называемый "двойной удар", когда второй удар попадает по спасателям и эвакуирующимся людям
По словам Сибиги, "российские террористы должны получить жесткий ответ за этот преднамеренный и грубый террор против гражданских; слов недостаточно, нужны новые сокрушительные санкции. Необходимо новое усиление поддержки Украины. Это можно сделать и нужно сделать, чтобы повысить цену этой войны для россии".
"путин должен почувствовать личную опасность продолжения этой войны для себя и своего режима", - отметил глава МИД.
В результате ударов российских войск по пассажирским поездам в Шостке госпитализированы по меньшей мере 8 человек, по данным Офиса Генпрокурора. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о около 30 пострадавших и госпитализированных.