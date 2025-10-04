$41.280.00
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на субботу
Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской области
Макрон отреагировал на гибель французского журналиста в Украине
Израильской армии приказали остановить наступление на Газу после требования Трампа - СМИ
Представитель ЕС по санкциям: мы на грани потенциального крупного конфликта и не готовы к его разрешению
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбная
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ
Это одна из самых жестоких российских тактик — так называемый "двойной удар": Сибига об атаке рф по поездам в Шостке

date 2025-10-04

 • 602 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о прицельных ударах российских дронов по пассажирским поездам в Шостке. Он назвал это "двойным ударом", направленным на спасателей и эвакуирующихся людей.

Это одна из самых жестоких российских тактик — так называемый "двойной удар": Сибига об атаке рф по поездам в Шостке

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивает, что враг нанес прицельные и преднамеренные удары дронами по пассажирским поездам в Шостке. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Это были прицельные и преднамеренные удары российских дронов по пассажирским поездам в Шостке, Сумская область. Не один, а два удара подряд. Это одна из самых жестоких российских тактик — так называемый "двойной удар", когда второй удар попадает по спасателям и эвакуирующимся людям

- говорится в сообщении.

По словам Сибиги, "российские террористы должны получить жесткий ответ за этот преднамеренный и грубый террор против гражданских; слов недостаточно, нужны новые сокрушительные санкции. Необходимо новое усиление поддержки Украины. Это можно сделать и нужно сделать, чтобы повысить цену этой войны для россии".

"путин должен почувствовать личную опасность продолжения этой войны для себя и своего режима", - отметил глава МИД.

Напомним

В результате ударов российских войск по пассажирским поездам в Шостке госпитализированы по меньшей мере 8 человек, по данным Офиса Генпрокурора. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о около 30 пострадавших и госпитализированных.

Ольга Розгон

Владимир Путин
Сумская область
Андрей Сибига
Шостка
Украина