Тривають переговори в Парижі щодо припинення вогню в Секторі Газа
Київ • УНН
У Парижі тривають переговори про припинення вогню в Газі та звільнення понад 100 заручників, оскільки Ізраїль погрожує атакою на Рафах, якщо перемир'я не буде досягнуто.
У Парижі тривають переговори щодо припинення вогню в Секторі Газа.
Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У Парижі тривають мирні переговори, спрямовані на досягнення потенційної угоди про припинення вогню та звільнення понад 100 заручників, викрадених у жовтні та утримуваних групою ХАМАС.
Переговори почалися з керівником ізраїльської розвідувальної служби Моссад, який зустрічався окремо з представниками Катару, Єгипту та Сполучених Штатів.
Офіційний представник ХАМАСу повідомив, що завершилися переговори про припинення вогню в Каїрі і зараз очікуються результати посередників, які проводять переговори з Ізраїлем.
Посередники активізували свої зусилля, спрямовані на досягнення миру в Секторі Газа, адже існує загроза нападу Ізраїлю на місто Рафах.
Додамо
Ізраїль заявив, що може розпочати напад, якщо не буде досягнуто угоди про перемир'я. Проте Вашингтон закликав Ізраїль утриматися від цього кроку, наголошуючи на можливих величезних жертвах серед цивільного населення, якщо напад на місто продовжиться
Війна Ізраїлю та ХАМАС: переговори про припинення вогню продовжили на 3 дні14.02.24, 09:39 • 29122 перегляди