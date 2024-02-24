Продолжаются переговоры в Париже по прекращению огня в Секторе Газа
Киев • УНН
В Париже продолжаются переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении более 100 заложников, поскольку Израиль угрожает атакой на Рафах, если перемирие не будет достигнуто.
В Париже продолжаются переговоры по прекращению огня в Секторе Газа.
Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В Париже продолжаются мирные переговоры, направленные на достижение потенциального соглашения о прекращении огня и освобождении более 100 заложников, похищенных в октябре и удерживаемых группой ХАМАС.
Переговоры начались с руководителем израильской разведывательной службы Моссад, который встречался отдельно с представителями Катара, Египта и Соединенных Штатов.
Официальный представитель ХАМАСа сообщил, что завершились переговоры о прекращении огня в Каире и сейчас ожидаются результаты посредников, которые проводят переговоры с Израилем.
Посредники активизировали свои усилия, направленные на достижение мира в Секторе Газа, ведь существует угроза нападения Израиля на город Рафах.
Добавим
Израиль заявил, что может начать нападение, если не будет достигнуто соглашение о перемирии. Однако Вашингтон призвал Израиль воздержаться от этого шага, подчеркивая возможные огромные жертвы среди гражданского населения, если нападение на город продолжится
Война Израиля и ХАМАС: переговоры о прекращении огня продлили на 3 дня14 февраля 2024, 07:39 • 27036 просмотров
Продолжаются переговоры в Париже по прекращению огня в Секторе Газа
В Париже продолжаются переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении более 100 заложников, поскольку Израиль угрожает атакой на Рафах, если перемирие не будет достигнуто.
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