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Продолжаются переговоры в Париже по прекращению огня в Секторе Газа

Продолжаются переговоры в Париже по прекращению огня в Секторе Газа

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 05:05  •  1603 просмотра

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В Париже продолжаются переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении более 100 заложников, поскольку Израиль угрожает атакой на Рафах, если перемирие не будет достигнуто.

В Париже продолжаются переговоры по прекращению огня в Секторе Газа.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В Париже продолжаются мирные переговоры, направленные на достижение потенциального соглашения о прекращении огня и освобождении более 100 заложников, похищенных в октябре и удерживаемых группой ХАМАС.

Переговоры начались с руководителем израильской разведывательной службы Моссад, который встречался отдельно с представителями Катара, Египта и Соединенных Штатов.

Официальный представитель ХАМАСа сообщил, что завершились переговоры о прекращении огня в Каире и сейчас ожидаются результаты посредников, которые проводят переговоры с Израилем.

Посредники активизировали свои усилия, направленные на достижение мира в Секторе Газа, ведь существует угроза нападения Израиля на город Рафах.

Добавим

Израиль заявил, что может начать нападение, если не будет достигнуто соглашение о перемирии. Однако Вашингтон призвал Израиль воздержаться от этого шага, подчеркивая возможные огромные жертвы среди гражданского населения, если нападение на город продолжится

Война Израиля и ХАМАС: переговоры о прекращении огня продлили на 3 дня14 февраля 2024, 07:39 • 27036 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Тривають переговори в Парижі щодо припинення вогню в Секторі Газа
Negotiations on ceasefire in Gaza continue in Paris
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