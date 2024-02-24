Продолжаются переговоры в Париже по прекращению огня в Секторе Газа

В Париже продолжаются переговоры по прекращению огня в Секторе Газа.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В Париже продолжаются мирные переговоры, направленные на достижение потенциального соглашения о прекращении огня и освобождении более 100 заложников, похищенных в октябре и удерживаемых группой ХАМАС.

Переговоры начались с руководителем израильской разведывательной службы Моссад, который встречался отдельно с представителями Катара, Египта и Соединенных Штатов.

Официальный представитель ХАМАСа сообщил, что завершились переговоры о прекращении огня в Каире и сейчас ожидаются результаты посредников, которые проводят переговоры с Израилем.

Посредники активизировали свои усилия, направленные на достижение мира в Секторе Газа, ведь существует угроза нападения Израиля на город Рафах.

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Израиль заявил, что может начать нападение, если не будет достигнуто соглашение о перемирии. Однако Вашингтон призвал Израиль воздержаться от этого шага, подчеркивая возможные огромные жертвы среди гражданского населения, если нападение на город продолжится

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