Три години боровся із хвилями у відкритому морі: біля Одеси врятували ірландського моряка

Ексклюзив
14:44 • 21948 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
13:55 • 25503 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 33145 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 37611 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 22653 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 22765 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 15112 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 29616 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 49158 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70478 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева29 вересня, 10:08 • 30753 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto29 вересня, 10:29 • 33868 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 25560 перегляди
рф хоче підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми попри ризики ядерного інциденту – Сибіга 29 вересня, 11:40 • 15105 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
14:40 • 28178 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
14:44 • 21948 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
14:40 • 28200 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 33145 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33 • 37612 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto29 вересня, 10:29 • 33882 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Данія
Франція
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo15:05 • 7578 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми13:59 • 11096 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 25572 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 35478 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 32378 перегляди
The Guardian
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
Saab JAS 39 Gripen

Три години боровся із хвилями у відкритому морі: біля Одеси врятували ірландського моряка

Київ • УНН

 • 2130 перегляди

27-річний громадянин Ірландії випав за борт приватного судна біля Одеси та протримався у відкритому морі понад три години. Чоловіка ушпиталили з переохолодженням після порятунку.

Три години боровся із хвилями у відкритому морі: біля Одеси врятували ірландського моряка

27-річний громадянин Ірландії випав за борт приватного судна та самотужки протримався у відкритому морі понад три години, перш ніж його витягнули на берег рятувальники. Чоловіка ушпиталили з переохолодженням, пише УНН із посиланням на Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

На 16-й станції Великого Фонтану, відпочивальники та рятувальники стали свідками події, яка могла закінчитися трагедією. З моря підняли знесиленого чоловіка, який самостійно тримався на воді після падіння з судна. Постраждалим виявився 27-річний громадянин Ірландії - моряк приватного судна. За його словами, він випав за борт і понад три години боровся з хвилями у відкритому морі, перш ніж дістався хвилелому біля берега 

- йдеться у дописі.

Як вказано, медики прибули на місце оперативно. Вони діагностували загальне переохолодження та ушпиталили чоловіка.

Пацієнт був при свідомості, проте вкрай виснажений і сильно тремтів. Температура тіла була знижена. Йому негайно провели комплекс заходів для стабілізації стану 

- зазначили лікарі.

У Львові школярка ледь не задихнулася через ковпачок від ручки: медики врятували життя відкритою операцією29.09.25, 14:11 • 2078 переглядiв

Альона Уткіна

Суспільство
Ірландія
Одеса