Три години боровся із хвилями у відкритому морі: біля Одеси врятували ірландського моряка
Київ • УНН
27-річний громадянин Ірландії випав за борт приватного судна біля Одеси та протримався у відкритому морі понад три години. Чоловіка ушпиталили з переохолодженням після порятунку.
27-річний громадянин Ірландії випав за борт приватного судна та самотужки протримався у відкритому морі понад три години, перш ніж його витягнули на берег рятувальники. Чоловіка ушпиталили з переохолодженням, пише УНН із посиланням на Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.
На 16-й станції Великого Фонтану, відпочивальники та рятувальники стали свідками події, яка могла закінчитися трагедією. З моря підняли знесиленого чоловіка, який самостійно тримався на воді після падіння з судна. Постраждалим виявився 27-річний громадянин Ірландії - моряк приватного судна. За його словами, він випав за борт і понад три години боровся з хвилями у відкритому морі, перш ніж дістався хвилелому біля берега
Як вказано, медики прибули на місце оперативно. Вони діагностували загальне переохолодження та ушпиталили чоловіка.
Пацієнт був при свідомості, проте вкрай виснажений і сильно тремтів. Температура тіла була знижена. Йому негайно провели комплекс заходів для стабілізації стану
