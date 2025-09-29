Три часа боролся с волнами в открытом море: у Одессы спасли ирландского моряка
Киев • УНН
27-летний гражданин Ирландии выпал за борт частного судна у Одессы и продержался в открытом море более трех часов. Мужчину госпитализировали с переохлаждением после спасения.
27-летний гражданин Ирландии выпал за борт частного судна и самостоятельно продержался в открытом море более трех часов, прежде чем его вытащили на берег спасатели. Мужчину госпитализировали с переохлаждением, пишет УНН со ссылкой на Департамент здравоохранения Одесской областной государственной администрации.
На 16-й станции Большого Фонтана, отдыхающие и спасатели стали свидетелями происшествия, которое могло закончиться трагедией. Из моря подняли обессиленного мужчину, который самостоятельно держался на воде после падения с судна. Пострадавшим оказался 27-летний гражданин Ирландии - моряк частного судна. По его словам, он выпал за борт и более трех часов боролся с волнами в открытом море, прежде чем добрался до волнолома у берега
Как указано, медики прибыли на место оперативно. Они диагностировали общее переохлаждение и госпитализировали мужчину.
Пациент был в сознании, однако крайне истощен и сильно дрожал. Температура тела была понижена. Ему немедленно провели комплекс мероприятий для стабилизации состояния
Во Львове школьница чуть не задохнулась из-за колпачка от ручки: медики спасли жизнь открытой операцией29.09.25, 14:11 • 2054 просмотра