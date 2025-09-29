Во Львове школьница чуть не задохнулась из-за колпачка от ручки: медики спасли жизнь открытой операцией
Киев • УНН
Во Львове школьница случайно вдохнула колпачок от ручки, который застрял в бронхе и перекрыл доступ воздуха. После неудачных попыток извлечь инородное тело бронхоскопом, врачи провели открытую операцию на грудной клетке.
Во время урока во львовской школе девочка случайно вдохнула колпачок от ручки, который застрял в левом нижнедолевом бронхе и перекрыл доступ воздуха. Медики четыре часа пытались извлечь инородное тело через бронхоскоп, но так и не смогли. Пришлось провести открытую операцию на грудной клетке. Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова, пишет УНН.
Подробности
Достать колпачок через бронхоскоп врачам не удалось, однако он был плотно заклинен, а слизистая отекла – процедура оказалась безрезультатной.
Единственным способом спасти ребенка стала торакотомия – открытая операция на грудной клетке.
Все это из-за маленького кусочка пластика. Большинство инородных тел удаляется эндоскопически, но иногда единственным вариантом остается открытое оперативное вмешательство
Медики отмечают, что инородные тела в дыхательных путях – одна из самых распространенных причин внезапной асфиксии (удушья) у детей. Особенно опасны колпачки от ручек: гладкие, скользкие и без вентиляционного отверстия, они могут полностью перекрыть просвет бронха или трахеи.
Советы для родителей от врача:
- Покупайте детям ручки с колпачками, имеющими вентиляционное отверстие.
- Не позволяйте детям "жевать" колпачки или бегать с ручками во рту.
- Если ребенок внезапно начал кашлять, задыхаться или дышать со свистом – подозревайте инородное тело и немедленно вызывайте скорую помощь.
Правильная профилактика и быстрая реакция могут спасти жизнь ребенку.
Врач-анестезиолог в Черкассах получил подозрение из-за смерти 7-летнего ребенка29.09.25, 12:34 • 1780 просмотров