У Львові школярка ледь не задихнулася через ковпачок від ручки: медики врятували життя відкритою операцією
Київ • УНН
У Львові школярка випадково вдихнула ковпачок від ручки, який застряг у бронху та перекрив доступ повітря. Після невдалих спроб вилучити стороннє тіло бронхоскопом, лікарі провели відкриту операцію на грудній клітці.
Під час уроку у львівській школі дівчинка випадково вдихнула ковпачок від ручки, який застряг у лівому нижньодольовому бронху та перекрив доступ повітря. Медики чотири години намагалися витягнути стороннє тіло через бронхоскоп, але так і не змогли. Довелось здійснити відкриту операцію на грудній клітці. Про це повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова, пише УНН.
Деталі
Дістати ковпачок через бронхоскоп лікарям не вдалось, проте він був щільно заклиненим, а слизова набрякла – процедура виявилася безрезультатною.
Єдиним способом врятувати дитину стала торакотомія – відкрита операція на грудній клітці.
Все це через маленький шматочок пластику. Більшість сторонніх тіл видаляється ендоскопічно, але іноді єдиним варіантом залишається відкрите оперативне втручання
Медики наголошують, що сторонні тіла в дихальних шляхах – одна з найпоширеніших причин раптової асфіксії (удушення) у дітей. Особливо небезпечні ковпачки від ручок: гладкі, слизькі та без вентиляційного отвору, вони можуть повністю перекрити просвіт бронха чи трахеї.
Поради для батьків від лікаря:
- Купуйте дітям ручки з ковпачками, які мають вентиляційний отвір.
- Не дозволяйте дітям "жувати" ковпачки або бігати з ручками в роті.
- Якщо дитина раптово почала кашляти, захлинатися або дихати зі свистом – підозрюйте стороннє тіло та негайно викликайте швидку допомогу.
Правильна профілактика і швидка реакція можуть врятувати життя дитині.
