Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 2550 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
07:20 • 13332 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
06:17 • 5120 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 24559 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 47220 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 69352 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 50177 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 44186 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 66586 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 162924 перегляди
У Львові школярка ледь не задихнулася через ковпачок від ручки: медики врятували життя відкритою операцією

Київ • УНН

 • 532 перегляди

У Львові школярка випадково вдихнула ковпачок від ручки, який застряг у бронху та перекрив доступ повітря. Після невдалих спроб вилучити стороннє тіло бронхоскопом, лікарі провели відкриту операцію на грудній клітці.

У Львові школярка ледь не задихнулася через ковпачок від ручки: медики врятували життя відкритою операцією

Під час уроку у львівській школі дівчинка випадково вдихнула ковпачок від ручки, який застряг у лівому нижньодольовому бронху та перекрив доступ повітря. Медики чотири години намагалися витягнути стороннє тіло через бронхоскоп, але так і не змогли. Довелось здійснити відкриту операцію на грудній клітці. Про це повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова, пише УНН.

Деталі

Дістати ковпачок через бронхоскоп лікарям не вдалось, проте він був щільно заклиненим, а слизова набрякла – процедура виявилася безрезультатною.

Єдиним способом врятувати дитину стала торакотомія – відкрита операція на грудній клітці. 

Все це через маленький шматочок пластику. Більшість сторонніх тіл видаляється ендоскопічно, але іноді єдиним варіантом залишається відкрите оперативне втручання 

– пояснив дитячий хірург Першого медичного об’єднання Львова Дмитро Грицак.

Медики наголошують, що сторонні тіла в дихальних шляхах – одна з найпоширеніших причин раптової асфіксії (удушення) у дітей. Особливо небезпечні ковпачки від ручок: гладкі, слизькі та без вентиляційного отвору, вони можуть повністю перекрити просвіт бронха чи трахеї.

Поради для батьків від лікаря:

  • Купуйте дітям ручки з ковпачками, які мають вентиляційний отвір.
    • Не дозволяйте дітям "жувати" ковпачки або бігати з ручками в роті.
      • Якщо дитина раптово почала кашляти, захлинатися або дихати зі свистом – підозрюйте стороннє тіло та негайно викликайте швидку допомогу.

        Правильна профілактика і швидка реакція можуть врятувати життя дитині.

        Степан Гафтко

        Здоров'яПодії
        Черкаси
        Львів