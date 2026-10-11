Три дні нестійкої погоди - в Україну повертаються дощі, похолодання та заморозки

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В Україну повертаються дощі, а з ними похолодання і подекуди заморозки на поверхні ґрунту, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

У найближчі три доби нестійка погода: помірні, 11 жовтня у більшості західних, 12 жовтня у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями значні дощі; на сході, 12-13 жовтня і на заході країни без опадів - повідомили синоптики.

Вітер очікується південний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі 6-14°, 12-13 жовтня на заході країни 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 18-25°, завтра у західних областях, у понеділок та вівторок в Україні, крім півдня та сходу, 10-17°.

Дощі охоплять захід, північ і Вінниччину - прогноз погоди у неділю, 11 жовтня