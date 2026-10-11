Три дня неустойчивой погоды — в Украину возвращаются дожди, похолодание и заморозки
Киев • УНН
В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди, сильные осадки в отдельных областях и похолодание. На западе возможны заморозки до 3°.
В Украину возвращаются дожди, а вместе с ними похолодание и местами заморозки на поверхности почвы, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В ближайшие трое суток погода будет неустойчивой: умеренные, 11 октября в большинстве западных областей, 12 октября в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами значительные дожди; на востоке, 12–13 октября и на западе страны без осадков
Ожидается южный ветер с переходом на северо-западный, 5–12 м/с.
Температура ночью 6–14°, 12–13 октября на западе страны 1–6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0–3°; днем 18–25°, завтра в западных областях, в понедельник и вторник в Украине, кроме юга и востока, 10–17°.
Дожди охватят запад, север и Винницкую область - прогноз погоды на воскресенье, 11 октября10.10.26, 17:19 • 11297 просмотров