Три дня неустойчивой погоды — в Украину возвращаются дожди, похолодание и заморозки

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В Украину возвращаются дожди, а вместе с ними похолодание и местами заморозки на поверхности почвы, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В ближайшие трое суток погода будет неустойчивой: умеренные, 11 октября в большинстве западных областей, 12 октября в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами значительные дожди; на востоке, 12–13 октября и на западе страны без осадков - сообщили синоптики.

Ожидается южный ветер с переходом на северо-западный, 5–12 м/с.

Температура ночью 6–14°, 12–13 октября на западе страны 1–6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0–3°; днем 18–25°, завтра в западных областях, в понедельник и вторник в Украине, кроме юга и востока, 10–17°.

Дожди охватят запад, север и Винницкую область - прогноз погоды на воскресенье, 11 октября