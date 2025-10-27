$42.000.10
Ексклюзив
11:47 • 3416 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 12573 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
08:41 • 25072 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 29934 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 31687 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 31898 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 26723 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 58754 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 54669 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 45954 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Три чемпіонські пояси на двох: українці успішно виступили на вечорі боксу у Бельгії

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Максим Молодан та Ярослав Михалушко здобули три чемпіонські пояси на вечорі боксу в Ерсталі, Бельгія. Молодан виграв пояс WBC Francophone, а Михалушко – WBC Francophone та WBC International.

Три чемпіонські пояси на двох: українці успішно виступили на вечорі боксу у Бельгії

Українські боксери Максим Молодан та Ярослав Михалушко здобули три чемпіонські пояси на вечорі боксу у бельгійському Ерсталі, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорт.

Деталі

Максим Молодан (10–1, 6 КО), який виступає в середній ваговій категорії (до 72,6 кг), став володарем пояса WBC Francophone, перемігши бельгійця Ентоні Лоффета (14–4, 3 КО) у 10-ти раундах одноголосним рішенням суддів.

"Моє майбутнє в Україні": Олександр Усик поділився планами на майбутнє16.10.25, 16:41 • 3064 перегляди

Боксер напівсередньої ваги Ярослав Михалушко (12-0, 9 КО) здолав мексиканця Алексіса Мунгію (12-3-3, 6 КО) і тепер володіє поясами WBC Francophone та WBC International. Протягом поєдинку українець двічі відправив суперника у нокдаун і здобув перемогу одноголосним рішенням суддів за підсумками 10 раундів.

Трилогія Усик-Ф'юрі скасовується: британець заявив, що не повернеться у бокс25.10.25, 07:41 • 3653 перегляди

Антоніна Туманова

Спорт
Мексика
Бельгія