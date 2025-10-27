Три чемпіонські пояси на двох: українці успішно виступили на вечорі боксу у Бельгії
Київ • УНН
Максим Молодан та Ярослав Михалушко здобули три чемпіонські пояси на вечорі боксу в Ерсталі, Бельгія. Молодан виграв пояс WBC Francophone, а Михалушко – WBC Francophone та WBC International.
Українські боксери Максим Молодан та Ярослав Михалушко здобули три чемпіонські пояси на вечорі боксу у бельгійському Ерсталі, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорт.
Деталі
Максим Молодан (10–1, 6 КО), який виступає в середній ваговій категорії (до 72,6 кг), став володарем пояса WBC Francophone, перемігши бельгійця Ентоні Лоффета (14–4, 3 КО) у 10-ти раундах одноголосним рішенням суддів.
Боксер напівсередньої ваги Ярослав Михалушко (12-0, 9 КО) здолав мексиканця Алексіса Мунгію (12-3-3, 6 КО) і тепер володіє поясами WBC Francophone та WBC International. Протягом поєдинку українець двічі відправив суперника у нокдаун і здобув перемогу одноголосним рішенням суддів за підсумками 10 раундів.
