Три чемпионских пояса на двоих: украинцы успешно выступили на вечере бокса в Бельгии
Киев • УНН
Максим Молодан и Ярослав Михалушко завоевали три чемпионских пояса на вечере бокса в Эрстале, Бельгия. Молодан выиграл пояс WBC Francophone, а Михалушко – WBC Francophone и WBC International.
Украинские боксеры Максим Молодан и Ярослав Михалушко завоевали три чемпионских пояса на вечере бокса в бельгийском Эрстале, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорт.
Детали
Максим Молодан (10–1, 6 КО), выступающий в средней весовой категории (до 72,6 кг), стал обладателем пояса WBC Francophone, победив бельгийца Энтони Лоффета (14–4, 3 КО) в 10-ти раундах единогласным решением судей.
Боксер полусреднего веса Ярослав Михалушко (12-0, 9 КО) одолел мексиканца Алексиса Мунгию (12-3-3, 6 КО) и теперь владеет поясами WBC Francophone и WBC International. В течение поединка украинец дважды отправил соперника в нокдаун и одержал победу единогласным решением судей по итогам 10 раундов.
