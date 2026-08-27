Трьом ексвійськовим оголосили підозру через зайві виплати на 4,38 млн гривень - ОГП

Правоохоронні органи повідомили про підозру трьом колишнім військовослужбовцям за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України. Підозрюваними є колишній заступник командира стрілецької роти з морально-психологічного забезпечення, колишній начальник медичної служби - начальник медичного пункту та колишній начальник продовольчої служби, передає УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що у грудні 2022 року особовий склад одного з підрозділів територіальної оборони залучили до ведення бойових дій.

Через п’ять днів військовослужбовців вивели з лінії розмежування в тил, а їхні позиції передали особовому складу іншої військової частини. Водночас, за рапортами підозрюваних ще впродовж двох місяців підлеглим нараховували додаткову грошову винагороду за виконання бойових завдань - без належної перевірки та документального підтвердження їхньої участі

Всього через неналежне виконання службових обов’язків підозрюваними було видано документи, на підставі яких військовослужбовцям зайво виплатили 4 383 329 гривень додаткової грошової винагороди.

Дії затриманих кваліфіковано за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України - недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.

Прокурор подав клопотання про тримання під вартою двох підозрюваних та про домашній арешт третього