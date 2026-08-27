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Трьом ексвійськовим оголосили підозру через зайві виплати на 4,38 млн гривень - ОГП

Київ • УНН

 • 1600 перегляди

Трьом колишнім військовим повідомили про підозру через незаконні виплати підлеглим за бойові завдання. Збитки становлять 4,38 млн гривень.

Трьом ексвійськовим оголосили підозру через зайві виплати на 4,38 млн гривень - ОГП
Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронні органи повідомили про підозру трьом колишнім військовослужбовцям за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України. Підозрюваними є колишній заступник командира стрілецької роти з морально-психологічного забезпечення, колишній начальник медичної служби - начальник медичного пункту та колишній начальник продовольчої служби, передає УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Слідство встановило, що у грудні 2022 року особовий склад одного з підрозділів територіальної оборони залучили до ведення бойових дій.

Через п’ять днів військовослужбовців вивели з лінії розмежування в тил, а їхні позиції передали особовому складу іншої військової частини. Водночас, за рапортами підозрюваних ще впродовж двох місяців підлеглим нараховували додаткову грошову винагороду за виконання бойових завдань - без належної перевірки та документального підтвердження їхньої участі

- зазначили в ОГП.

Всього через неналежне виконання службових обов’язків підозрюваними було видано документи, на підставі яких військовослужбовцям зайво виплатили 4 383 329 гривень додаткової грошової винагороди.

Дії затриманих кваліфіковано за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України - недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.

Прокурор подав клопотання про тримання під вартою двох підозрюваних та про домашній арешт третього

- йдеться в повідомленні ОГП.

Нагадаємо

Працівники Державного бюро розслідувань затримали військову медикиню у Дніпрі, яка пропонувала провести військовослужбовцю без медичних показань операцію на хребті, встановити металеві імпланти з метою використати це як підставу для відповідного висновку ВЛК.

Євген Устименко

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