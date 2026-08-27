Троим экс-военнослужащим объявили о подозрении из-за лишних выплат на 4,38 млн гривен - ОГП

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранительные органы сообщили о подозрении трем бывшим военнослужащим по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемыми являются бывший заместитель командира стрелковой роты по морально-психологическому обеспечению, бывший начальник медицинской службы - начальник медицинского пункта и бывший начальник продовольственной службы, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Следствие установило, что в декабре 2022 года личный состав одного из подразделений территориальной обороны привлекли к ведению боевых действий.

Через пять дней военнослужащих вывели с линии разграничения в тыл, а их позиции передали личному составу другой воинской части. В то же время, согласно рапортам подозреваемых, еще в течение двух месяцев подчиненным начисляли дополнительное денежное вознаграждение за выполнение боевых задач - без надлежащей проверки и документального подтверждения их участия - отметили в ОГП.

Всего из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей подозреваемыми были выданы документы, на основании которых военнослужащим излишне выплатили 4 383 329 гривен дополнительного денежного вознаграждения.

Действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины - небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Прокурор подал ходатайство о содержании под стражей двух подозреваемых и о домашнем аресте третьего - говорится в сообщении ОГП.

Напомним

Работники Государственного бюро расследований задержали военную медработницу в Днепре, которая предлагала провести военнослужащему без медицинских показаний операцию на позвоночнике, установить металлические импланты, чтобы использовать это как основание для соответствующего заключения ВЛК.