Третина боїв на фронті - на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках: карти від Генштабу

204 бої сталося на фронті минулої доби, що на чверть менше, ніж днем раніше, найгарячіше - на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 31 січня у Генштабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнення - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 69 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6731 дрон-камікадзе та здійснив 4098 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 114 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Просяна, Гаврилівка, Новоселівка Дніпропетровської області; Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Верзня Терса, Гуляйпільське, Дорожнянка, Чарівне, Зарічне Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління БпЛА та два райони зосередження особового складу російських загарбників.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаудару, застосувавши три керовані авіабомби, здійснив 104 обстріли, у тому числі вісім - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанські Хутори, Вовчанськ та у бік Круглого, Тернової, Григорівки, Фиголівки, Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулось шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районі Зарічного, Твердохлібового та у бік Дружелюбівки, Дробишевого.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного та в районі Дронівки, Ямполя й Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Новопідгороднього й Родинського.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дев’ять атак у районах Рибного, Злагоди та у бік Олександрограда й Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів - у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Добропілля, Гуляйпільського й Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районі Степногірська та у напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

