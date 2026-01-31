$42.850.00
30 січня, 18:51 • 17077 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 31314 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 31306 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 22244 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 21720 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 20397 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 21172 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 21440 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 22436 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 26472 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Третина боїв на фронті - на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках: карти від Генштабу

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 204 бойові зіткнення, що менше, ніж днем раніше. Найбільш інтенсивні бої відбувалися на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках.

Третина боїв на фронті - на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках: карти від Генштабу

204 бої сталося на фронті минулої доби, що на чверть менше, ніж днем раніше, найгарячіше - на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 31 січня у Генштабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 69 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6731 дрон-камікадзе та здійснив 4098 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 114 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Просяна, Гаврилівка, Новоселівка Дніпропетровської області; Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Верзня Терса, Гуляйпільське, Дорожнянка, Чарівне, Зарічне Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління БпЛА та два райони зосередження особового складу російських загарбників.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаудару, застосувавши три керовані авіабомби, здійснив 104 обстріли, у тому числі вісім - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанські Хутори, Вовчанськ та у бік Круглого, Тернової, Григорівки, Фиголівки, Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулось шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районі Зарічного, Твердохлібового та у бік Дружелюбівки, Дробишевого.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного та в районі Дронівки, Ямполя й Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Новопідгороднього й Родинського.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дев’ять атак у районах Рибного, Злагоди та у бік Олександрограда й Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів - у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Добропілля, Гуляйпільського й Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районі Степногірська та у напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна