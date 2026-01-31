Третина боїв на фронті - на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках: карти від Генштабу
Київ • УНН
Минулої доби на фронті зафіксовано 204 бойові зіткнення, що менше, ніж днем раніше. Найбільш інтенсивні бої відбувалися на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках.
204 бої сталося на фронті минулої доби, що на чверть менше, ніж днем раніше, найгарячіше - на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 31 січня у Генштабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.
Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнення
За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 69 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6731 дрон-камікадзе та здійснив 4098 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 114 - із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Просяна, Гаврилівка, Новоселівка Дніпропетровської області; Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Верзня Терса, Гуляйпільське, Дорожнянка, Чарівне, Зарічне Запорізької області.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління БпЛА та два райони зосередження особового складу російських загарбників.
Ситуація за напрямками
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаудару, застосувавши три керовані авіабомби, здійснив 104 обстріли, у тому числі вісім - з реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанські Хутори, Вовчанськ та у бік Круглого, Тернової, Григорівки, Фиголівки, Петро-Іванівки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулось шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового.
На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районі Зарічного, Твердохлібового та у бік Дружелюбівки, Дробишевого.
На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного та в районі Дронівки, Ямполя й Свято-Покровського.
На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Новопідгороднього й Родинського.
На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дев’ять атак у районах Рибного, Злагоди та у бік Олександрограда й Нового Запоріжжя.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів - у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Добропілля, Гуляйпільського й Оленокостянтинівки.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районі Степногірська та у напрямку Приморського.
На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати окупантів: російські війська недорахувалися 880 солдатів та майже 700 БпЛА за добу31.01.26, 07:42 • 2298 переглядiв