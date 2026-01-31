$42.850.00
30 января, 18:51 • 17527 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 32337 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 32389 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 22862 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 22177 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 20557 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 21292 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 21491 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 22475 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 26507 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Треть боев на фронте - на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях: карты от Генштаба

Киев • УНН

 • 328 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 204 боевых столкновения, что меньше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои происходили на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях.

Треть боев на фронте - на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях: карты от Генштаба

204 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, что на четверть меньше, чем днем ранее, горячее всего - на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях, сообщили в утренней сводке 31 января в Генштабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 204 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 69 авиационных ударов, сбросил 174 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6731 дрон-камикадзе и совершил 4098 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 114 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Просяная, Гавриловка, Новоселовка Днепропетровской области; Рождественка, Барвенковка, Копани, Воздвижевка, Зализничное, Верзня Терса, Гуляйпольское, Дорожнянка, Чаривное, Заречное Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления БпЛА и два района сосредоточения личного состава российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиаудар, применив три управляемые авиабомбы, совершил 104 обстрела, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Волчанские Хутора, Волчанск и в сторону Круглого, Терновой, Григоровки, Фиголевки, Петро-Ивановки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Куриловки, Петропавловки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районе Заречного, Твердохлебово и в сторону Дружелюбовки, Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закитного и в районе Дроновки, Ямполя и Свято-Покровского.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Иванополье, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа и в сторону Ивановки, Новоподгороднего и Родинского.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил девять атак в районах Рыбного, Злагоды и в сторону Александрограда и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов - в районе Гуляйполя и в сторону Зеленого, Доброполья, Гуляйпольского и Еленоконстантиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе Степногорска и в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении враг за прошедшие сутки провел одну неудачную наступательную операцию.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери оккупантов: российские войска недосчитались 880 солдат и почти 700 БПЛА за сутки31.01.26, 07:42 • 2458 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина