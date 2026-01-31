Треть боев на фронте - на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях: карты от Генштаба

204 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, что на четверть меньше, чем днем ранее, горячее всего - на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях, сообщили в утренней сводке 31 января в Генштабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 204 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 69 авиационных ударов, сбросил 174 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6731 дрон-камикадзе и совершил 4098 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 114 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Просяная, Гавриловка, Новоселовка Днепропетровской области; Рождественка, Барвенковка, Копани, Воздвижевка, Зализничное, Верзня Терса, Гуляйпольское, Дорожнянка, Чаривное, Заречное Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления БпЛА и два района сосредоточения личного состава российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиаудар, применив три управляемые авиабомбы, совершил 104 обстрела, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Волчанские Хутора, Волчанск и в сторону Круглого, Терновой, Григоровки, Фиголевки, Петро-Ивановки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Куриловки, Петропавловки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районе Заречного, Твердохлебово и в сторону Дружелюбовки, Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закитного и в районе Дроновки, Ямполя и Свято-Покровского.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Иванополье, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа и в сторону Ивановки, Новоподгороднего и Родинского.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил девять атак в районах Рыбного, Злагоды и в сторону Александрограда и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов - в районе Гуляйполя и в сторону Зеленого, Доброполья, Гуляйпольского и Еленоконстантиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе Степногорска и в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении враг за прошедшие сутки провел одну неудачную наступательную операцию.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери оккупантов: российские войска недосчитались 880 солдат и почти 700 БПЛА за сутки