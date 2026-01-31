Треть боев на фронте - на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях: карты от Генштаба
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 204 боевых столкновения, что меньше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои происходили на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях.
204 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, что на четверть меньше, чем днем ранее, горячее всего - на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях, сообщили в утренней сводке 31 января в Генштабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 204 боевых столкновения
По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 69 авиационных ударов, сбросил 174 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6731 дрон-камикадзе и совершил 4098 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 114 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Просяная, Гавриловка, Новоселовка Днепропетровской области; Рождественка, Барвенковка, Копани, Воздвижевка, Зализничное, Верзня Терса, Гуляйпольское, Дорожнянка, Чаривное, Заречное Запорожской области.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления БпЛА и два района сосредоточения личного состава российских захватчиков.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиаудар, применив три управляемые авиабомбы, совершил 104 обстрела, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Волчанские Хутора, Волчанск и в сторону Круглого, Терновой, Григоровки, Фиголевки, Петро-Ивановки.
На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Куриловки, Петропавловки и Новоосинового.
На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районе Заречного, Твердохлебово и в сторону Дружелюбовки, Дробышево.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закитного и в районе Дроновки, Ямполя и Свято-Покровского.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Иванополье, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки и Новопавловки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа и в сторону Ивановки, Новоподгороднего и Родинского.
На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил девять атак в районах Рыбного, Злагоды и в сторону Александрограда и Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов - в районе Гуляйполя и в сторону Зеленого, Доброполья, Гуляйпольского и Еленоконстантиновки.
На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе Степногорска и в направлении Приморского.
На Приднепровском направлении враг за прошедшие сутки провел одну неудачную наступательную операцию.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
